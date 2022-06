Czarny bez to dziko porastający krzew, który może czasami osiągnąć nawet do 3 metrów wysokości.

Roślina kwitnie na biało w maju i czerwcu, a jej owoce pojawiają się od sierpnia do października.

Czarny bez rośnie przede wszystkim na wsi. Z jego kwiatów możemy przygotować wyśmienity syrop, który jest nie tylko smaczny, ale i zdrowy. Najlepiej zbierać je rano lub do południa, w suchy i ciepły dzień. Wtedy ich zapach jest najbardziej intensywny.

Kwiaty czarnego bzu - samo zdrowie!

Kwiaty czarnego bzu najlepiej zbierać rano lub do południa, w suchy i ciepły dzień

Kwiaty czarnego bzu mają liczne właściwości lecznicze. Działają wykrztuśnie, antywirusowo, przeciwbólowo, wzmacniająco i oczyszczająco. Mogą przyspieszyć przemianę materii i obniżyć ciśnienie krwi.

Syrop z kwiatów czarnego bzu zawiera antocyjany i triterpeny, które wykazują działanie antyoksydacyjne i przeciwnowotworowe. Zwalcza wolne rodniki i znacznie spowalnia procesy starzenia się organizmu. To jednak nie koniec jego cennych właściwości. Syrop jest również polecany na grypę i przeziębienie. To wyjątkowo pyszne lekarstwo!

Syrop z kwiatów czarnego bzu może z powodzeniem zastąpić dodawany do piwa sok malinowy

Do tej pory syrop z kwiatów czarnego bzu był znany głównie jako wyśmienity dodatek do herbaty, koktajli czy lemoniady. Okazuje się, że może być rewelacyjnym dodatkiem do schłodzonego piwa. To sprawdzone połączenie od dobrych kilku lat możemy znaleźć na sklepowych półkach, gdzie znajdziemy piwa z dodatkiem wspomnianego syropu. Tak naprawdę możemy sami dodać go do piwa. Najlepiej sprawdzi się ten przygotowany przez nas samodzielnie. Co więcej, syrop z kwiatów czarnego bzu może być również bazą do nalewki.

Syrop z kwiatów czarnego bzu - przepis

Syrop z kwiatów czarnego bzu jest prosty w przygotowaniu

W 2008 roku syrop z kwiatów czarnego bzu został wpisany na listę tradycyjnych produktów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poniżej prezentujemy sprawdzony przepis na syrop według receptury siostry Anastazji.

Przepis na syrop z kwiatów czarnego bzu

Składniki:

2 ½ kg białego cukru,

2 niewoskowane cytryny,

85 g kwasku cytrynowego,

20 świeżych główek czarnego bzu (z odciętymi szypułkami).

Najpierw wrzuć cukier i wlej 1,5 litra wody do rondla. Delikatnie podgrzewaj, ale nie doprowadzaj do wrzenia. Czekaj, aż cukier się rozpuści. Od czasu do czasu przemieszaj. Następnie usuń skórkę z cytryny. Pokrój ją w plastry. Gdy cukier się rozpuści, patelnia z syropem powinna zostać doprowadzona do wrzenia. Gdy to się stanie, wyłącz ogień. Kolejny krok to oczyszczenie kwiatów z insektów i zanieczyszczeń. W tym celu przepłucz je w zimnej wodzie. Następnie wyjmij kwiaty, lekko potrząśnij i przełóż do syropu razem z cytrynami, skórką i kwaskiem cytrynowym. Dobrze wymieszaj. Przykryj naczynie i pozostaw do zaparzenia na 24 godziny. Następnie umieść durszlak wyłożony czystym ręcznikiem do herbaty nad dużą miską lub patelnią. Nalej syrop i pozwól mu powoli ociekać. Później wyrzuć kawałki, które pozostały na ręczniku. Za pomocą chochli i lejka napełnij wysterylizowane butelki gotowym już syropem.

Tak przygotowany syrop jest od razu gotowy do spożycia. Może być przechowywany w lodówce do 6 tygodni. Syrop można również zamrozić w plastikowych pojemnikach lub foremkach do kostek lodu.

