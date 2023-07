W jakich warzywach jest solanina?

Solanina występuje głównie w roślinach psiankowatych, a należy do nich wiele warzyw. Ziemniaki, bakłażany, karczochy i papryka zawierają solaninę, ale znajdziemy ją nie tylko w warzywach. Występuje również w przyprawach takich jak pieprz, papryka czy pieprz cayenne. Owoce również nie są wolne od tej trującej substancji, produkują ją jabłka, jagody i wiśnie.

Zdjęcie Bakłażan należy do warzyw, które zawierają solaninę / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Wbrew powszechnemu przekonaniu solanina nie występuje w pomidorach. Zawierają one inną, podobnie działającą substancję - tomatinę. Solanina znajduje się zwłaszcza w warzywach i owocach niedojrzałych. Stąd mówi się, że po zielonych jabłkach boli brzuch. W przypadku ziemniaków niepokoić powinny nie tylko warzywa niedojrzałe, ale również te, które zaczęły wypuszczać kiełki. Ziemniaki zawierają najwięcej solaniny.

Reklama

Czytaj też: Tych produktów nigdy nie jedz na czczo. Ból brzucha to dopiero początek

Jakie są objawy zatrucia solaniną?

Objawy zatrucia solaniną następują zwykle po 7-20 godzinach od zjedzenia. Początkowo przypominają grypę żołądkową, chory ma:

mdłości

biegunkę

wymioty

gorączkę

W ostrych atakach może dojść do kołatania serca, problemów z oddychaniem i zaburzeń świadomości. Pojawić się mogą halucynacje, a nawet śpiączka.

Zdjęcie Jednym z objawów zatrucia solaniną są mdłości / 123RF/PICSEL

Nawet jeśli nie dojdzie do pełnoobjawowego zatrucia, to solanina odkłada się w naszym organizmie. Te gromadzące się małe dawki trucizny fatalnie wpływają na wątrobę, nerki czy serce. Może to skutkować chorobami takimi jak zapalenie błony śluzowej żołądka i jamy ustnej, zapalenia wątroby czy nerek oraz woreczka żółciowego.

Czy można zneutralizować solaninę? Jak jej unikać?

Zneutralizowanie solaniny jest bardzo trudne. Ta substancja nie rozpuszcza się w wodzie i jest odporna na wysokie temperatury. Najszybciej można pozbyć się jej w wyniku smażenia, bo przy temperaturze ok 170 stopni jej poziom w warzywach zaczyna spadać. Co ciekawe, nie dotyczy to pieczenia w piekarniku, w tym przypadku poziom solaniny spada dopiero przy temperaturze powyżej 210 stopni Celsjusza. Gotowanie warzyw również nie pozbawia ich tej trującej substancji.

W przypadku solaniny najlepiej po prostu jej unikać. Nie występuje w dojrzałych warzywach i owocach. Warto dokładnie oglądać przed spożyciem zwłaszcza ziemniaki. Nie powinny mieć zielonych plamek ani kiełków. Obierając ziemniaki, należy dokładnie i głęboko wycinać wszystkie plamki i niedoskonałości. Najwięcej solaniny występuje tuż przy skórce warzyw.

Czytaj też:

Często popełniamy ten błąd. Mizeria staje się wodnista, a ogórki miękkie

Nigdy nie pozbywaj się tego chwastu. Ma mnóstwo witamin i minerałów

Od teraz nigdy już nie wyrzucisz ogonków z czereśni. Mają niezwykłą moc