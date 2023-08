Gwiazda "Stranger Things" o cenzurze na swoich profilach. Tak chroni swoją psychikę

Król Karol III niespodziewanie przerwał wakacje, by przekazać ważną wiadomość Tori Spelling to gwiazda, której życiorys w z powodzeniem mógłby posłużyć za materiał na niezły film. Urodziła się w 1973 roku w Los Angeles w bogatej rodzinie producenta filmowego Aarona Spellinga i nie musiała martwić się o swoją przyszłość. Już jako dziecko pojawiała się w takich produkcjach jak "Statek miłości", "Byle do dzwonka" czy "Fantastyczna wyspa", a w 1990 roku zadebiutowała na planie kultowego "Beverly Hills 90210", gdzie przez kolejne dziesięć lat wcielała się w rolę Donny Martin.

Tori nie skupiała się jedynie na karierze filmowej. Aktorka znana była z wielu romansów, m.in. z kolegami z planu - Brianem Austinem Greenem, Vincentem Youngiem i Jasonem Priestleyem. Tori randkowała także z Jean - Claude Van Dammem i Vincentem Neilem. W 2004 roku aktorka poślubiła Charlie’ego Shaniana, ale para rozstała się rok później. W 2006 roku Spelling wyszła za Deana McDermotta, z którym ma piątkę dzieci. Przez lata miała z nim również wiele problemów.



Mąż Tori Spelling jest seksoholikiem i regularnie zdradzał aktorkę, która co jakiś czas dawała mu kolejną, ostatnią szansę. Ostatnio jednak on sam poinformował o rozstaniu z żoną, a Tori wraz z dziećmi zamieszkała w kamperze. Problemy finansowe nie pozwalają jej bowiem wynająć czy kupić domu. Ciężkie doświadczenia musiały dać się jej mocno we znaki, bo aktorka wrzuciła właśnie na Instagrama zdjęcie ze szpitala!

Na Instagramie Tori Spelling pojawiło się kilka godzin temu niepokojące instastories. Widać na nim rękę aktorki z wbitym wenflonem.

Czwarty dzień tutaj i tak bardzo tęsknię za moimi dziećmi

- napisała.

Niżej dodała jeszcze, że jest dumna ze swoich "silnych, odważnych i życzliwych do głębi dzieci, które pozostają pozytywne bez względu na to, co staje na naszej drodze".

Zdjęcie Tori Spelling pokazała niepokojące zdjęcie / Instagram

Fani aktorki są zaniepokojeni jej stanem psychicznym oraz fizycznym i przekonani, że ciężko znosi rozstanie z mężem i wyprowadzkę do kampera. Trzymamy kciuki, by szybko stanęła na nogi!

