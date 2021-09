Torrie Blake: Wytatuowana modelka ratuje zwierzęta

Wielbiciele zwierząt i tatuaży powinni dobrze zapamiętać profil Torrie Blake - na jej Instagramie znajdą bowiem i jedno i drugie. Piękna modelka, regularnie goszcząca na okładkach najpopularniejszych magazynów o sztuce tatuażu, swoje życie postanowiła poświęcić zwierzętom. Na swojej farmie w Teksasie ratuje chore, niepełnosprawne zwierzaki i przyznaje, że to właśnie w ich towarzystwie czuje się najlepiej!





Torrie Blake urodziła się w kwietniu 1993 roku i wychowała na ranczo w Teksasie. Od najmłodszych lat opiekowała się tam zwierzętami, jeździła konno, pomagała przy krowach, owcach i innych zwierzętach rodziców. To doświadczenie sprawiło, że postanowiła zostać rehabilitantką zwierząt i ze swojej pasji uczyniła sposób na życie. Jej drugim największym hobby są oczywiście tatuaże - to one pomogły jej dostać się na okładki popularnych magazynów i budować swoją popularność w sieci.

Torrie Blake to również wielbicielka mody, a jej stylizacje współczesnej kowbojki cieszą się w sieci sporym uznaniem. Można odnieść wrażenie, że ta dziewczyna naprawdę prowadzi sielskie życie. Jak wam się podoba?





