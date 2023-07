Ekstremalne temperatury we Włoszech. "Ostatni tydzień to był koszmar"

Karolina wraz z partnerem w Bolonii mieszkają od niecałego roku. To ich pierwsze lato w tym mieście. Dotychczas słyszała tylko plotki o piekielnych upałach, panujących tam w lipcu i sierpniu. Teraz na własnej skórze przekonała się, że to nie wymysły. Mimo że upały nawiedzają Bolonię co roku, obecna fala ekstremalnych temperatur daje popalić mieszkańcom tego miasta.

- Ostatni tydzień to był koszmar. W ostatnich dniach moje życie skupia się na przetrwaniu - śmieje się Karolina. - Są wakacje, przed wyprowadzką do Włoch byłam podekscytowana wizją włoskiego lata. Teraz mam dość i chętnie spędziłabym je w Polsce - dodaje.

Reklama

W ostatnich dniach termometry w Bolonii pokazywały 38-40 st. C. Jednakże wysoka wilgotność powietrza sprawiała, że odczuwalna temperatura była jeszcze wyższa, a czasami i wynosiła 42-43 st. C. Włoskie Ministerstwo Zdrowia apelowało do mieszkańców o pozostanie w domach i unikanie bezpośredniej ekspozycji na słońce przez większość dnia, czyli od godziny 11 do 18. Jak się jednak okazuje, wieczory wcale nie przynoszą mieszkańcom ulgi.

- Słońce pali i nagrzewa ściany budynków aż do zachodu, czyli około godziny 21. Nawet gdy zapadnie zmrok nie jest lepiej. Wtedy w końcu otwieramy okna na oścież, ale temperatura na zewnątrz to wciąż ponad 30 st. C. Ściany naszego mieszkania pozostają gorące aż do późnych godzin nocnych i dodatkowo je ogrzewają. Spodziewałam się, że włoska architektura będzie lepiej dostosowana do takich warunków pogodowych - twierdzi.