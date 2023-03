Ostatni moment na podwyższenie emerytury. Kluczowa jedna data

Kiedy opłaca się przejść na emeryturę?

Życie i styl Kto dostanie 14. emeryturę? Seniorzy możecie się zdziwić Jak podaje Business Insider, przejście na emeryturę do końca marca może być opłacalne. Powodem jest wejście w życie od 1 kwietnia nowych tablic średniego dalszego trwania życia. To właśnie przez ten wskaźnik jest dzielona wartość zgromadzonych i zwaloryzowanych składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a także kapitału początkowego.

Jak czytamy, obecne tablice korzystnie oddziałują na wysokość świadczeń. Te od kwietnia mają nie mieć tak pozytywnego wpływu na emerytury. W związku z tym niektórzy zatrudnieni, jeśli złożą wnioski o odejście na emeryturę przed 1 kwietnia mogą liczyć się z tym, że będzie to opłacalna decyzja.

Jak się okazuje, wszystko to przez zwiększoną śmiertelność z powodu pandemii w 2021 roku. Przekładało się to na obniżenie wskaźnika dalszego trwania życia, a co za tym idzie, zwiększało wysokość świadczeń. Dane z 2022 roku wskazują mniejszą liczbę zgonów, a to oznacza, że przyznawane emerytury będą niższe.

Zdjęcie Obecne tablice średniego dalszego trwania życia korzystnie oddziałują na wysokość świadczeń / Marek BAZAK/East News / East News

Komu opłaca się przejść na emeryturę w marcu?

Business Insider podaje, że przejście na emeryturę przed wprowadzeniem nowych tablic średniego dalszego trwania życia może być opłacalne dla osób, które mimo osiągniętego wieku emerytalnego nadal pracują, zwłaszcza jeśli mogły odejść na emeryturę jeszcze przed pandemią. Wówczas tablice nie wpływały korzystnie na wysokość świadczeń.

Nie powinny się jednak obawiać osoby, które możliwość odejścia na emeryturę uzyskały w okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku. Wszystko przez to, że nawet jeśli zdecydują się na odejście już w trakcie obowiązywania nowych tablic, będą mogli skorzystać ze wskaźników z okresu, gdy osiągnęli wiek emerytalny.

