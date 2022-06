Turyści utknęli za granicą. Itaka tłumaczy "pilne zmiany w siatce połączeń"

Życie i styl

Dołącz do nas:

Itaka, a więc jedno z największych biur podróży w Polsce ogłosiło konieczność "wprowadzenia pilnych zmian w siatce połączeń czarterowych". To wiąże się z odwołaniem niektórych lotów. Turyści, którzy wybrali się na wakacje do Grecji, Tunezji, Egiptu oraz na Gran Canarii muszą spędzić dodatkowe kilka dni za granicą. Jak Itaka tłumaczy "anulację pojedynczych wylotów"? Kiedy podróżujący powrócą do Polski?

Zdjęcie Itaka uspokaja turystów. Problemy mają zostać rozwiązane w ciągu najbliższych kilku dni / 123RF/PICSEL