Donald Tusk: Mateuszu, ale z ciebie bambik

W czwartek Donald Tusk spotkał się z mieszkańcami Słupska w hali Gryfia. W swoim wystąpieniu m.in. odnosił się do działań, planów i obietnic rządu PiS. Mowa była m.in. o rezultatach programu "Mieszkanie plus" i pomyśle waloryzacji świadczenia "500 plus".

Na koniec przemówienia Donald Tusk nawiązał do niedawnego wydarzenia, jakim było otwarcie mostu w Tylmanowej.

- Jadąc do Was czytam i oczom nie wierzę. Premier Mateusz Morawiecki postanowił uroczyście otworzyć most na Dunajcu, w Tylmanowej, który jest otwarty od pół roku. (...) Mamy premiera, który żeby otworzyć to, co jest otwarte, musi to zamknąć - mówił. - Mateusz, ale z ciebie bambik! - skwitował.

Co właściwie oznacza określnie, którym posłużył się przewodniczący PO? Poniżej krótkie wyjaśnienie.

"Ale z ciebie bambik": co to znaczy? Oto co kryje się za tym określeniem

Życie i styl Jak dobrze znasz przepisy ruchu drogowego? Sprawdź się w naszym quizie! "Ha, ha, ha, ale z ciebie bambik! Nie masz V-dolców!" - ten dźwięk jest dziś prawdziwym viralem na TikToku. Jego przeróbki zdobywają szaloną popularność, a krótkie wideo notują po setki tysięcy wyświetleń. Wiele osób nie ma jednak pojęcia czym jest słynny "bambik" i dlaczego tak naprawdę "nie ma V-dolców". Skąd wzięło się to określenie?

Słowo "bambik" wywodzi się z Fortnite, darmowej gry z gatunku battle royale, która była kiedyś jednym z najpopularniejszych tytułów na świecie. Obecnie święci triumfy wśród dzieci i młodzieży. W rozgrywce "bambik" jest podstawową i początkową postacią. Doświadczeni gracze określają więc tym słowem osoby, które stawiają w grze pierwsze kroki. "Bambik" nie jest więc niczym innym jak niedoświadczonym graczem, którego łatwo pokonać.

Co oznacza słowo "bambik"? Jest prawdziwym hitem na TikToku

"Bambik" stał się prawdziwym trendem dzięki filmikowi, który pojawił się w sieci. Słychać na nim krótką rozmowę między graczami, w której jeden określa drugiego właśnie tym mianem.

Zabawny dźwięk szybko podchwycili użytkownicy TikToka, gdzie stał się prawdziwym hitem. Użytkownicy aplikacji nadali jednak "bambikowi" nieco innego znaczenia. "Bambikiem" określa się tam osobę, której coś nie wychodzi, jest nieudacznikiem.

V-dolce, bambik: co to? Oto znaczenie tych słów

"Bambik" jest jednak tylko jednym z tajemniczych słów, które pojawiają się w popularnym obecnie na TikToku dźwięku. Czym więc są "V-dolce"? To wirtualna waluta, którą posługują się gracze Fortnite, pozwalająca na zakup innych postaci lub ulepszeń - ubrań dla postaci, kilofów, schematów broni czy pułapek. Brak V-dolców jest więc równoznaczny z tym, że gracza nie stać na dodatkowe atrakcje w grze. Inni wyśmiewają go więc z tego powodu.

Użytkownicy TikToka wręcz szaleją na punkcie "bambika" i "V-dolców", których ten nie posiada. Filmy z tym hasztagiem zostały wyświetlone prawie 56 milionów razy. Wielu nie zdawało sobie jednak sprawy co tak naprawdę oznacza to słowo. "A ja myślałam, że chodzi o bajkę Bambi", "Na początku myślałam, że ‘bambik’ to bambino - dziecko, bo nie ma fałdolców, czyli ‘boczków’. Uświadomił mnie bratanek", "Jestem stara, bo nie ogarniam", "Ja myślałam, że V-dolce to followersi w mediach społecznościowych" - czytamy w komentarzach na TikToku. Wątpliwości zostały więc raz na zawsze rozwiane.

