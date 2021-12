Tylko u nas! Halina Mlynkova w świątecznym wydaniu

Halina Mlynkowa zdobyła popularność jako wokalistka zespołu "Brathanki". Wraz z nim wydała dwa albumy, z których najpopularniejszymi piosenkami były: "Czerwone korale", "Gdzie ten, który powie mi" czy "W kinie, w Lublinie - kochaj mnie". Od 2003 r. prowadzi karierę solową. Wraz z Tomaszem Kammelem współprowadziła szóstą edycję programu "The Voice of Poland". W tegorocznym podsumowaniu roku od Google znalazła się na 5. miejscu najczęściej wyszukiwanych muzyków w przeglądarce. Jej kariera nie zwalnia tempa! Teledysk do "Mario czy już wiesz", którego kulisy możemy przedpremierowo obejrzeć, promuje jej najnowszy album pt. "Adeste Fideles" . Na krążku znajduje się 12 ulubionych kolęd Haliny Mlynkovej.

Zdjęcie Halina Mlynkova na planie teledysku / Urszula Lazarenko / INTERIA.PL/materiały prasowe





"Mario czy już wiesz" - świąteczna piosenka o Marii, matce Jezusa

Pastorałka, którą zaśpiewała Halina Mlynkova, została napisana w 1984 roku przez amerykańskiego artystę i piosenkarza — Marka Lowry'ego. Największą popularność zyskała dzięki coverowi zespołu "Pentatonix". Za polskie tłumaczenie piosenki odpowiada Piotr Nazaruk. Jej tekst opowiada o relacji Marii z nowo narodzonym synem — Jezusem — kiedy jeszcze sama Matka Boska nie zdaje sobie sprawy, jak wielką postacią będzie on w przyszłości.





Halina Młynkowa gra na pianinie w świątecznym anturażu

Jak sama artystka opowiada, gra na pianinie była dla niej wyzwaniem spowodowanym długą przerwą od koncertowania na takim instrumencie. Nagranie wideoklipu wymagało od Haliny Mlynkovej skupienia, by nie tylko zagrać i zaśpiewać, ale również, za pomocą obrazu i muzyki, przekazać radość, spokój i inne emocje płynące ze świąt Bożego Narodzenia.



Kocham ten niepowtarzalny magiczny klimat, kiedy w każdym z nas budzi się więcej dobra i uśmiechu, niż na co dzień. Postanowiłam przekazać trochę własnej świątecznej atmosfery nagrywając tę płytę. Chciałam, żeby wniosła spokój i ciepło. Tak, jak świąteczny wieczór w przygaszonym pokoju z pachnącą choinką, ogniem w kominku i rozgrzewającym dłonie kubkiem zimowej herbaty. Chciałabym być choć małą częścią każdego domu. opowiada o płycie Halina Mlynkova.

Zdjęcie Biało-złota sceneria wprowadza świąteczny nastrój / Urszula Lazarenko / INTERIA.PL/materiały prasowe





Pianino, biała suknia i magia świąt

Halina Mlynkova zdecydowała się na minimalistyczną, lecz klimatyczną oprawę teledysku. Biała scena, suknia i pianino przypominają zimowy śnieg, a płonące za wokalistką świece wprowadzają świąteczną atmosferę.





Zdjęcie Jak wam się podoba świąteczna kompozycja Haliny Mlynkovej? / Urszula Lazarenko / INTERIA.PL/materiały prasowe



Obejrzyj przedpremierowo odcinek "Daj się wyczaić" z kulisami teledysku:



Niech moja muzyka będzie częścią Waszego świętowania, powodem do radości, pocieszeniem w smutku i wiarą w dobrą nowinę. Pięknych, magicznych Świąt! życzy Halina Młynkowa w opisie do teledysku.



