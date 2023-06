Dzisiaj dzień szacunku dla samego siebie. Jak to zrobić? Dobrą myślą, dobrą energią wysłaną sobie. To jak list do osoby, którą lubisz, kochasz, szanujesz. Daj sobie to, co na co dzień rozdajesz innym: czas, empatię, zrozumienie, dobre słowo, miłość, opiekuńczość, czułość, przytulenie, troskę. Uszanuj siebie!