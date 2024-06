Każdy z tych przypadków kwalifikuje banknot do wymiany , o ile uszkodzenia są znaczne i uniemożliwiają normalne użytkowanie gotówki. Warto też wiedzieć, że kasjer może odmówić przyjęcia takiego banknotu , przez co warto podjąć kroki w celu jego wymiany.

Jeśli w nasze ręce trafi uszkodzony banknot, możemy udać się do dowolnego banku działającego w Polsce - zarówno komercyjnego, jak i oddziału Narodowego Banku Polskiego (NBP). W większości przypadków wymiana uszkodzonych pieniędzy odbywa się szybko i sprawnie, zazwyczaj "od ręki".



Jednakże w niektórych przypadkach, gdy banknot jest mocno zniszczony lub istnieje podejrzenie co do jego autentyczności, bank może poprosić o wypełnienie specjalnego wniosku. Takie banknoty są następnie przesyłane do centrali NBP, gdzie dokonuje się ich dokładnej analizy i podejmuje decyzję o ewentualnej wymianie. Procedura ta może potrwać nieco dłużej, ale z reguły nie sprawia większych problemów.