Tysiące Polaków straci prawo do emerytury. Wszystko przez nowe przepisy

Prawo do emerytur pomostowych przysługiwało będzie wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umów o pracę – wynika z przepisów, które wejdą w życie od 1 stycznia 2024 roku. Oznacza to, że tysiące Polaków straci prawo do świadczenia. Posypią się pozwy?

Zdjęcie Nowe przepisy pozbawią ich prawa do emerytury. Mowa o tysiącach Polaków / 123RF/PICSEL