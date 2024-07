Termin przydatności do spożycia: 12.07.2024

Producent: Zakłady Mięsne Łuków S.A. ul. Przemysłowa 15, 21-400 Łuków , weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 06110266 WE

GIS apeluje do konsumentów

Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie zaapelował do osób, które kupiły wadliwy produkt, by go nie spożywały. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu partii wyżej wymienionego produktu należy skontaktować się z lekarzem.