Unijne sankcje wobec Rosji

Przez długi czas unijne sankcję omijały Alinę Kabajewą. Mimo że objęły one wielu rosyjskich oligarchów i osoby z bliskiego otoczenia Putina, to jego domniemaną kochankę i matkę kilku dzieci oszczędzono. Mówiło się nawet, zachodni politycy obawiali się, że mogłoby to przynieść więcej szkody niż pożytku, a Putin miałby wpaść w szał. I jak dotąd faktycznie nie zrobiły tego Stany Zjednoczone.

Dzisiaj jednak przywódcy państw Unii Europejskiej przyjęli szósty pakiet sankcji wobec Rosji oraz embargo na import rosyjskiej ropy. Spośród dotychczas nałożonych na tej kraj sankcji od momentu inwazji na Ukrainę ta jest najsurowsza.

Zdjęcie Od dawna plotkuje się, że Putin i Kabajewa doczekali się dwóch synów / Associated Press / East News

Sankcje a Alina Kabajewa

"Ten pakiet sankcji obejmuje inne dotkliwe środki: odłączenie od systemu SWIFT największego rosyjskiego banku Sbierbank, zakaz nadawania dla trzech kolejnych rosyjskich nadawców państwowych oraz objęcie sankcjami osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne w Ukrainie" - napisał na Twitterze Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej.

Oznacza to, że sankcjami została w tym momencie objęta również Kabajewa, która już jakiś czas temu znalazła się też na liście Wielkiej Brytanii. Oprócz niej UE ograniczyła także zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, patriarchę Cyryla.

***

