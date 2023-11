Spis treści: 01 Skąd pochodzi imię Róża

Skąd pochodzi imię Róża

Polska wieś zachwyciła internautów. Uwagę zwraca nietypowy kształt Róża to imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się ono od słowa "rosa" (róża) i oznacza kobietę delikatną i piękną jak ten kwiat. Patronkami tego imienia są św. Róża z Viterbo oraz św. Róża z Limy.

Św. Róża z Viterbo pochodziła z prostej rodziny, nie została przyjęta do klasztoru, ale zasłynęła z cudów jakie czyniła za życia. Św. Róża z Limy pochodziła z hiszpańskiej rodziny, służyła Bogu już od dzieciństwa, pomagając biednym i chorym. Jako młoda kobieta zachorowała na nieuleczalną chorobę i zmarła w wieku 31 lat. Jest patronką całej Ameryki Łacińskiej.

Jaka jest Róża?

Róża jest bardzo żywiołowa, otwarta, i przyjazna. Jest też niezależna, a czasem zdecydowanie zbyt impulsywna, ale mimo to świetnie odnajduje się w większości sytuacji i miejsc. Kobieta o tym imieniu jest uparta i uwielbia mieć ostatnie zdanie w każdej dyskusji, więc bywa dla rozmówcy sporym wyzwaniem. Cechuje ją jednak tak duża radość życia i optymizm, że mało kto jest w stanie oprzeć się jej urokowi.

Róża ma spore poczucie humoru, jest nieprzewidywalna i spontaniczna - nawet najbliżsi nie znają jej planów. Kobieta o tym umieniu szybko i samodzielnie podejmuje trudne decyzje - jest więc szanowana i ceniona, zarówno w pracy jak i w gronie przyjaciół i znajomych.

Róża: Idealny zawód

Róża uwielbia rywalizację. Pozwala jej ona gromadzić cenne życiowe doświadczenia, a przy tym spełniać marzenia i osiągać wytyczone cele. Kobieta o tym imieniu ma spore ambicje, a że jest bardzo żywotna, zdecydowana i trudno jej usiedzieć w miejscu, to prawie zawsze dostaje to, co sobie założyła.

Róża jest jak kot - chadza własnymi drogami i nie przejmuje się opiniami innych ludzi. Jest też ryzykantką i często stawia wszystko na jedną kartę - uważa bowiem, że nie ma nic do stracenia, a życie jest tylko jedno.

Róża lubi pieniądze oraz władzę - powinna więc zdecydować się na dobrze płatny zawód, w którym będzie np. zarządzać innymi ludźmi. Kobieta o tym imieniu to dobry szef, który lubi pracę z innymi ludźmi i traktuje ich z szacunkiem.

Znane Róże

Róża Czacka – zakonnica, założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek

– zakonnica, założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Róża Kasprzak – skoczkini o tyczce, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski

– skoczkini o tyczce, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski Rose McGowan - aktorka, znana np. z serialu "Czarodziejki"

- aktorka, znana np. z serialu "Czarodziejki" Róża Thun -posłanka do Parlamentu Europejskiego

-posłanka do Parlamentu Europejskiego Rose Kennedy – matka prezydenta USA Johna Kennedy’ego.

Róża: Imieniny

Róża obchodzi imieniny 6 marca, 23 sierpnia i 4 września. Najbardziej popularną datą obchodzenia imienin Róży jest 23 sierpnia.

Zdrobnienia imienia Róża

Najpopularniejsze zdrobnienia imienia Róża to Rózia, Różka, Różyczka, Różynka, Różczka.

