Upiorna wizja Jackowskiego na 2023 rok. Najgorsze wydarzy się wiosną!

Powinniśmy mieć na uwadze jedną bardzo ważną rzecz. Uważaj, jeżeli masz pieniądze, jesteś człowiekiem zamożnym, musisz mieć, przychodzi czas, że musisz mieć na te pieniądze pomysł. Jeżeli będziesz trzymał tylko pieniądze czy to w skarpecie, czy to w sejfie, czy to w banku nie ma to znaczenia, ponieważ pieniądze stracą zaufanie. Co to znaczy pomysł? Na swoje oszczędności, żeby je włożyć w taki sposób w coś trwałego albo coś konkretnego. Bo inaczej je stracimy. Inaczej one się same stracą