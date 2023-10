Wcześniejsza emerytura dla wybranych. Oto, co musisz zrobić

Spis treści: 01 Urodziłeś się w tych latach? Możesz liczyć na wcześniejszą emeryturę

Konkretna grupa osób może się starać o wcześniejszą emeryturę. Chodzi o osoby urodzone między 1948 a 1969 rokiem. Nie wystarczy jedynie spełniać kryterium wieku - trzeba też być przedstawicielem konkretnej grupy zawodowej. Świadczenie mogą otrzymać osoby, które pracują w szczególnych warunkach lub wykonują pracę o szczególnym charakterze. Informuje o tym ustawa z dn. 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Urodziłeś się w tych latach? Możesz liczyć na wcześniejszą emeryturę

Osoby urodzone między 31 grudnia 1948 roku a 1 stycznia 1969 roku mogą się starać o przejście na wcześniejszą emeryturę. Przepisy ustawy o emeryturach dla osób ubezpieczonych wskazują też na inne kryteria. Wcześniejsza emerytura z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach przysługuje dwóm grupom osób.

W jednej z nich znajdują się osoby, które wiek emerytalny osiągnęły do 31 grudnia 2008, udowodnili okresy składkowe i nieskładkowe (co najmniej 25 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), udowodniły wymagany przepisami okres pracy w szczególnych warunkach, lub charakterze i nie przystąpiły do Otwartego Funduszu Emerytalnego lub złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku OFE poprzez ZUS na dochody budżetu państwa.

Wcześniejszą emeryturę mogą też otrzymać osoby, które obniżony wiek emerytalny osiągnęły przed 1 stycznia 1999 roku, udowodniły okresy składkowe i nieskładkowe (co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny), wykazały wymagany czas pracy w szczególnych lub o szczególnych warunkach, ewentualnie udowodniły co najmniej 5 lat m.in. pracy górniczej (wykonywanej stale, w pełnym wymiarze czasu), pracy pod ziemią lub w kopalniach siarki i węgla brunatnego.

Przedstawiciele jakich zawodów mogą liczyć na wcześniejszą emeryturę? Chodzi o profesje, w ramach których praca jest definiowana jako w szkodliwych dla zdrowia warunkach lub o znacznym stopniu uciążliwości. Dotyczy to również zawodów, w których wymogiem jest wysoka sprawność psychofizyczna.

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969

Na wcześniejszą emeryturę dla urodzonych w latach 1948 - 1969 mogą przejść m.in. osoby pracujące w zakładach chemicznych, górnictwie i energetyce, hutnictwie i przemyśle metalowym, przemyśle papierniczym i drzewnym, transporcie i łączności, służbie zdrowia, opiece społecznej czy rolnictwie.

Dotyczy to również urodzonych w latach 1948 a 1969 osób pracujących jako nauczyciele, pracownicy pedagogiczni, pracownicy Najwyższej Izby Kontroli, organów kontroli państwowej i administracji. W grupie tej znajdują się również dziennikarze objęci układem zbiorowym pracy dziennikarzy, niektórzy pracownicy służb mundurowych oraz osoby zajmujące się produkcją azbestu, kadmu i ołowiu.

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem przysługuje też ratownikom Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i osób działających artystycznie.

Wcześniejsza emerytura dla wybranych. Oto, co musisz zrobić

Co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie? Pierwsza i podstawowa zasada: złożenie wniosku w placówce ZUS lub poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Wnioskodawca musi złożyć też dokumenty potwierdzające zatrudnienie w szczególnych warunkach (zaświadczenia od pracodawcy, świadectwa pracy, umowy o pracę, wpisy do legitymacji ubezpieczeniowej). Czasami ZUS bierze pod uwagę zeznania świadków i wymaga, by do wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzenia.

Pewna grupa osób urodzonych w latach 1948-1969 nie może liczyć na otrzymanie wcześniejszej emerytury. Wśród nich znajdują się osoby zatrudniane na umowie zlecenie i prowadzące własną działalność gospodarczą. Problem może również stanowić służba wojskowa, bo do obliczenia emerytury w szczególnych warunkach nie wlicza się czas jej trwania.

ZUS pomija też wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w przypadku macierzyństwa i choroby (w okres składkowy nie zalicza się np. świadczenie rehabilitacyjne).

