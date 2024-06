Duński Urząd ds. Weterynarii i Żywności zauważył, że przeciętny Duńczyk spożywa nawet do 20 garści przekąsek tygodniowo. Taka ilość znacznie przekracza oficjalne wytyczne żywieniowe. Jeppe Matthiessen, starszy doradca w Narodowym Instytucie Żywności, podkreślił, że w Danii szczególnie dzieci i młodzież spożywają zbyt dużo przekąsek. Wielu rodziców jest zaskoczonych ilością pustych kalorii, które codziennie trafiają do diety ich dzieci. Matthiessen zaznaczył, że wyrabianie zdrowych nawyków od najmłodszych lat jest kluczowe, aby unikać problemów zdrowotnych w przyszłości.

Zaniepokojeni statystykami duńscy eksperci wydali nowe zalecenie, według którego bezpieczna ilość przekąsek to maksymalnie pięć garści tygodniowo. Co to oznacza w praktyce?



Zalecenie obejmuje wszelkie słodycze, chipsy, ciasta, ciasteczka, lody, soki oraz słodkie napoje. Według ekspertki Charlotte Kølln z Urzędu Weterynarii i Żywności ilość jednej porcji tych produktów powinna mieścić się w naszej dłoni.



Oczywiście w zasadzie "5 garści" nie chodzi o to, aby mierzyć garściami wszystko, co jemy — przecież w przypadku lodów, czy też ciasta jest to niemożliwe. Ta praktyczna zasada ma nam jedynie pomóc oszacować, jaką ilość przekąsek możemy naraz spożyć.