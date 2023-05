Język chorwacki a polski. Niektóre słowa brzmią podobnie i oznaczają to samo

Wiele osób uważa, że język chorwacki jest bardzo zbliżony do polskiego. Tak w istocie jest – w trakcie rozmowy z Chorwatami można odnieść wrażenie, że niektóre zwroty brzmią identycznie. Obydwa języki należą do grupy języków słowiańskich. Niektórzy Chorwaci posługują się odmiennymi dialektami – kajkawskim, czakawskim i sztokawskim.

Zdjęcie Niektóre zachowania Polaków w Chorwacji pozostawiają wiele do życzenia / 123RF/PICSEL

Jak dogadać się w Chorwacji? Polscy turyści często mogą rozumieć to, co do nich mówią Chorwaci i na odwrót. Wynika to z faktu, że niektóre słowa są bardzo zbliżone, zarówno pod kątem wymowy, jak i znaczenia. Będąc w Chorwacji, możesz wypróbować zwroty takie jak:

Dzień dobry – Dobar dan (zwrotu używa się od południa);

Dobry wieczór – Dobra večer;

Do widzenia – Doviđenja;

Do jutra – Do sutra;

Ja nazywam się – Ja se zovem;

Gdzie – Gdje.

Podczas rozmowy z mieszkańcami Chorwacji z pewnością można zrozumieć niektóre zwroty. Jednak nie każde słowo, które brzmi jak polski odpowiednik, będzie oznaczało dokładnie to samo.

Na jakie słowa uważać w Chorwacji? O tych zwrotach lepiej pamiętaj

Pomimo tego, że chorwacki i polski to podobne do siebie języki, to jednak warto pamiętać o kilku słowach, które mogą być powodem wielu nieporozumień w konwersacjach z Chorwatami. Brzmią one tak samo jak w rodzimym języku, jednak mogą oznaczać zupełnie inne rzeczy.

Zdjęcie Język chorwacki jest zbliżony brzmieniem do polskiego, jednak niektóre słowa mogą różnić się znaczeniem / 123RF/PICSEL

Na jakie słowa uważać w Chorwacji? Zwróć uwagę przede wszystkim na takie zwroty jak:

Zahod – pomimo tego, że brzmi jak polski "zachód" to w języku chorwackim słowo to oznacza "toaletę". Pamiętaj o tym, gdy wpadniesz na pomysł, by zaproponować Chorwatowi wspólne oglądanie zachodu o 20.00. Kraj – wiadomo co oznacza po polsku, jednak w języku chorwackim "kraj" to tak naprawdę "koniec". Pivnica – brzmi jak polska "piwnica", jednak w Chorwacji zwrot ten oznacza "pijalnię piwa". Chorwaci mogą być bardzo zdziwieni, jeżeli powiesz im, że masz babcię, która przechowuje przetwory w piwnicy. Pravo – niby brzmi jak polskie "prawo", ale jednak oznacza to "prosto". Szczególnie istotne w kontekście pytań o drogę. Kozica – to po chorwacku "krewetka". Dlatego nie zdziw się w momencie, gdy w restauracji kelner zaproponuje "kozice". Stolica – oznacza "krzesło". Uważaj, gdy chcesz powiedzieć, że na co dzień mieszkasz i pracujesz w stolicy. Zavodnik – Polakom kojarzy się ze sportem, jednak w rzeczywistości w języku chorwackim to słowo oznacza "uwodziciela". Łatwo o gafę podczas oglądaniu meczu. Jagoda – to po chorwacku "truskawka". Nie zdziw się w trakcie zakupów w warzywniaku. Droga – w języku chorwackim oznacza "narkotyk". "Doviđenja, moja droga" użyte w ramach pożegnania może wzbudzić spore zaskoczenie.

Na te słowa warto uważać podczas wyjazdu do Chorwacji. Mieszkańcy tego kraju to wspaniali, gościnni i chętni do rozmów ludzie. Zanim jednak podejmiesz z kimś konwersację usiłując porozumieć się po polsku, sprawdź, czy nie popełnisz gafy.

