Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

W pierwszy, poświąteczny dzień, czyli 27 grudnia nad Polską bardzo duże zachmurzenie z lokalnymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu opady marznące, powodujące gołoledź, o czym informuje IMGW.

Temperatura maksymalna od 0 st. C na Podkarpaciu, około 4 st. C w centrum, do 7 st. C na północnym zachodzie.

W nocy z piątku na sobotę nadal utrzyma się całkowite zachmurzenie, ponadto należy spodziewać się mżawki, a na południu opady będą marznące, dlatego na drogach i chodnikach zrobi się ślisko. Temperatura minimalna od -2 st. C na południowym zachodzie, około 2 st. C w centrum, do 5 st. C nad morzem, chłodniej w kotlinach górskich do -5 st. C - informują specjaliści z IMGW.

W sobotę na południowym zachodzie i w górach zachmurzenie małe i umiarkowane - tam również nie powinno padać. Nad resztą kraju zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu, czasami mżawki.

"Temperatura maksymalna od -1 st. C w regionach podgórskich na Podkarpaciu i ok. 1 st. C na południowym wschodzie, około 4 st. C w centrum do 6 st. C na północnym zachodzie i nad morzem" - czytamy w serwisie imgw.pl.

W nocy z soboty na niedzielę na większe przejaśnienia tylko południowym zachodzie. Na południu kraju miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, ponadto wstąpią marznące opady powodujące gołoledź.

Nowy Rok powita nas silnym wiatrem? Wojciech Strozyk/REPORTER East News

Sylwester i Nowy Rok z silnym wiatrem

Niewykluczone, że w sylwestrową noc nad odczujemy silne porywy wiatru, a to za sprawą niżu, który przywędruje do Polski ze Skandynawii. "Różnica ciśnienia w stosunku do wyżu znad południowej Europy będzie na tyle duża, aby w większości regionów kraju porywy zachodniego wiatru dochodziły do 70-80 km/h, a miejscami nawet do 90 km/h" - informuje serwis TwojaPogoda.pl.

Na wybrzeżu wiatr może wiać z prędkością powyżej 100 km/h, w dodatku prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Obfite opady śniegu w Polsce prognozowane są na 4 stycznia. Obicie sypnie w górach, gdzie pokrywa śnieżna może wynosić nawet 30 cm. "Mimo całodobowego mrozu, temperatury nie będą ekstremalne, spadając w nocy do -5 st. C, a w dzień zbliżając się do 0 st. C. To oznacza, że zima będzie łagodna, ale wystarczająca dla miłośników sportów zimowych.

Z kolei z eksperymentalnej prognozy długoterminowej przygotowanej przez IMGW wynika, że na przeważającym obszarze Polski średnia miesięczna temperatura powietrza powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Na południu i zachodzie możliwa temperatura w zakresie normy. Jeśli chodzi o opady, to niewykluczone, że ich miesięczna suma w styczniu będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej. Na północy kraju suma prawdopodobnie powyżej normy.

