Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

Piątek w wielu miejscach przywita nas zachmurzonym niebem, miejscami pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na południu kraju także opady śniegu - wskazują specjaliści z IMGW. W rejonach podgórskich temperatura spadnie do -3 st. C, około 0 st. C prognozuje się na przeważającym obszarze, do 3 kresek miejscami nad morzem.

"Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty; nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich" - czytamy na meteo.imgw.pl.

W sobotę nadal zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami opady deszczu, na wschodzie deszczu ze śniegiem, w rejonach podgórskich i w górach sypnie śniegiem. Temperatura minimalna od -4 st. C na południowym wschodzie, około 0 st. C w centrum, do 5 st. C na północnym zachodzie.

W niedzielę tylko gdzieniegdzie niewielkie przejaśnienia, a miejscami opady deszczu ze śniegiem, nad morzem deszczu, na południu także śniegu - wskazuje IMGW. W rejonach podgórskich temperatura spadnie do -4 st. C, na południu termometry wskażą ok. 0 st. C, a najcieplej będzie nad morzem - ok. 5 st. C.

"Nad morzem wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h. W rejonach opadów śniegu wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne" - ostrzega IMGW.

W poniedziałek nadal sporo chmur, na zachodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południu śniegu. Temperatura minimalna od -5 st. C na Podhalu, około -2 st. C w centrum do 2 st. C nad morzem.

Jaka pogoda czeka nas w Boże Narodzenie?

Jak wynika z prognozy pogody przygotowanej przez IMGW - we wtorek zachmurzenie duże i całkowite, tylko południowym wschodzie możliwe większe przejaśnienia. Na zachodzie Polski słabe opady deszczu lub mżawki. Niewykluczone, że śnieg pojawi się na Podkarpaciu.

"Temperatura minimalna od -6 st. C na Podhalu, około -2 st. C w centrum do 4 st. C nad morzem. Temperatura maksymalna od 0 st. C na Podhalu, około 3 st. C w centrum do 9 st. C na północnym zachodzie" - informuje IMGW.

W nocy z 24 na 25 grudnia mogą pojawić się marznące opady deszczu, przez co na drogach będzie ślisko. W 1. dzień świąt najcieplej będzie nad morzem, gdzie termometry wskażą ok. 5 st. C. Na pozostałym obszarze od 1 st. do 4 st. C, a w górach 1 st. C poniżej zera.

