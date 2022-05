Wadowice. Z papieskiej laski tryska woda. Ludzie mówią, że to cud!

Życie i styl

Z pastorału Jana Pawła II w Wadowicach kilka dni temu zaczęła nagle tryskać woda! Wierni, którzy przybywają do tamtejszej bazyliki są przekonani, że to cud i zbierają wodę z pomnika, by obmyć sobie nią dłonie i twarz. Wierzą, że ma ona właściwości uzdrawiające.

Zdjęcie Z papieskiej laski Jana Pawła II zaczęła tryskać woda / Jan Graczyński / East News