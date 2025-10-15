Spis treści: Waloryzacja emerytur w 2026 roku. O ile wzrosną świadczenia? Większe świadczenia to także wyższa "trzynastka" i "czternastka"

Waloryzacja emerytur w 2026 roku. O ile wzrosną świadczenia?

Waloryzacja emerytur to coroczny mechanizm mający na celu zachowanie realnej wartości świadczeń wobec rosnących kosztów życia. Jej głównym zadaniem jest ochrona siły nabywczej pieniędzy emerytów i rencistów, których budżety najbardziej odczuwają skutki inflacji.

Proces waloryzacji odbywa się zawsze 1 marca i obejmuje wszystkie świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Zgodnie z założeniami projektu budżetu na 2026 rok, wskaźnik waloryzacji ma wynieść 4,88 proc. Jeśli ta wartość zostanie utrzymana w ostatecznej wersji ustawy, minimalna emerytura wzrośnie z obecnych 1 878,91 zł do około 1 970,98 zł brutto, co daje ok. 1 793 zł netto. Oznacza to, że świadczeniobiorcy z najniższymi emeryturami otrzymają o około 92 zł brutto więcej każdego miesiąca.

Dla osób otrzymujących wyższe świadczenia wzrost będzie jeszcze bardziej odczuwalny. Przykładowo, emeryt pobierający obecnie 2 200 zł brutto otrzyma w 2026 roku około 2 307 zł, a osoba z emeryturą 3 000 zł - 3 146 zł brutto. Świadczenie w wysokości 5 000 zł wzrośnie natomiast do około 5 244 zł, co oznacza podwyżkę o ponad 200 zł miesięcznie.

Większe świadczenia to także wyższa "trzynastka" i "czternastka"

Oprócz waloryzacji rząd utrzyma także dodatkowe świadczenia, które od kilku lat stanowią ważne wsparcie dla seniorów. W 2026 roku emeryci otrzymają zarówno trzynastą, jak i czternastą emeryturę. Zasady ich wypłaty pozostaną bez zmian, jednak ich wysokość wzrośnie, ponieważ są one powiązane z kwotą minimalnej emerytury po waloryzacji.

"Trzynastka" w 2026 roku będzie równa minimalnej emeryturze po podwyżce, czyli wyniesie około 1 970 zł brutto. Otrzyma ją każdy emeryt i rencista, niezależnie od wysokości swojego podstawowego świadczenia czy miejsca zamieszkania. Wypłata tego dodatku nastąpi wiosną, a pieniądze trafią do beneficjentów razem z marcową lub kwietniową emeryturą.

"Czternastka" pozostanie natomiast świadczeniem uzależnionym od wysokości emerytury podstawowej. Pełną kwotę otrzymają osoby, których emerytura nie przekracza około 2 900 zł brutto. Dla seniorów pobierających wyższe świadczenia kwota "czternastki" będzie stopniowo pomniejszana - zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Dzięki temu wsparcie w największym stopniu trafi do osób o niższych dochodach, dla których dodatkowe środki mają największe znaczenie.

