Spis treści: Częste niedobory mogą wiązać się z przewlekłym bólem Niedobór witaminy D a bóle stawów i mięśni Witamina B12 na bóle neurologiczne Magnez - sprzymierzeniec w walce z przewlekłym bólem i migreną Witamina dobrego nastroju - zmniejsza odczuwanie bólu Najlepszy pierwiastek na bóle menstruacyjne Kwas foliowy - pogromca stanów zapalnych i bólu

Częste niedobory mogą wiązać się z przewlekłym bólem

Zdaniem naukowców z University of Arizona Health Science przewlekły ból np. stawów, kości, mięśni czy głowy może wiązać się z niedoborem niektórych witamin i minerałów. Badania na zróżnicowanej populacji wykazały, że u osób zmagających się z przewlekłym bólem znacznie częściej występowały niedobory ważnych składników odżywczych. Naukowcom udało się nawet określić, brak których pierwiastków i minerałów może odpowiadać za konkretne dolegliwości zdrowotne. Okazuje się, że odpowiednia dieta i suplementacja niosą szansę na zniwelowanie, a nawet zwalczenie przewlekłego bólu.

Niedobór witaminy D a bóle stawów i mięśni

Witamina D wzmacnia odporność i odpowiada za mocne i zdrowe kości, stawy oraz mięśnie. Jej niedobory często wiążą się z bólem pleców, kolan, bioder czy nadgarstków. Na dłuższą metę prowadzi to do sztywnienia i ograniczenia ruchomości stawów. Osoby o niedoborach "witaminy słońca" często odczuwają zmniejszenie stanów zapalnych i bólu na skutek jej suplementacji. Warto wiedzieć, że największe ilości witaminy D znajdują się w tłustych rybach morskich.

Witamina B12 na bóle neurologiczne

Witamina B12 jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Nie tylko poprawia nastrój i funkcje poznawcze, ale dodaje energii. Jest też wsparciem w zwalczaniu bólu neurologicznego, np. bólu pleców spowodowanego uciskiem nerwów. Największe ilości witaminy B12 występują w mięsie, jajach, rybach i nabiale.

Magnez - sprzymierzeniec w walce z przewlekłym bólem i migreną

Magnez to jeden z najważniejszych pierwiastków w naszym organizmie. Na jego niedobory cierpią często osoby zestresowane, zmagające się ze schorzeniami jelit, a także kobiety po menopauzie. Skutkiem mogą być przewlekłe bóle, a nawet migreny, a także zmęczenie, obniżenie nastroju, nadciśnienie i poważne schorzenia układu krążenia. Badania wykazały, że niedobory magnezu mogą znacznie zwiększać częstotliwość ataków migreny. Jeśli chcesz zwiększyć poziom magnezu w organizmie, włącz do diety zielone warzywa liściaste, produkty pełnoziarniste, a także orzechy i gorzką czekoladę.

Niedobory magnezu znacznie zwiększają częstotliwość ataków migreny 123RF/PICSEL

Witamina dobrego nastroju - zmniejsza odczuwanie bólu

Choć witamina C jest kojarzona głównie z pozytywnym wpływem na układ odpornościowy, to może też niwelować ból. Naukowcy odkryli, że wspiera produkcję serotoniny, czyli hormonu szczęścia, a ten jest kluczowy dla zmniejszonego odczuwania bólu o niewielkim nasileniu. Najwięcej witaminy C znajduje się w cytrusach, papryce, pomidorach i zielonych warzywach liściastych.

Najlepszy pierwiastek na bóle menstruacyjne

Okazuje się, że cynk może być niezwykle pomocny w łagodzeniu bólu menstruacyjnego. Jego niedobory znacznie zwiększają z kolei ryzyko przewlekłego bólu, który może prowadzić do depresji i stanów lękowych. Warto wiedzieć, że na niedobory tego pierwiastka są szczególnie narażeni wegetarianie i weganie, ponieważ głównym źródłem cynku w pożywieniu jest mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego.

Kwas foliowy - pogromca stanów zapalnych i bólu

Niedobory witaminy B9, czyli kwasu foliowego, sprzyjają powstawaniu stanów zapalnych w organizmie. Wyniki badań zamieszczonych w czasopiśmie "BMC Musculoskeletal Disorders" wykazały, że suplementacja lub dieta bogata w nasiona roślin strączkowych, cytrusy czy pełnoziarniste produkty zbożowe może zmniejszyć ból i sztywność stawów kolanowych związaną z chorobą zwyrodnieniową.

Wysoki cholesterol nie boli. Dlaczego warto się badać i jak obniżać poziom "złego" cholesterolu? Polsat Polsat