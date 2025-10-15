Ciągły ból pleców i stawów? Przyczyna może być inna niż myślisz
Szacuje się, że z przewlekłym bólem, czyli trwającym dłużej niż 12 tygodni, zmaga się nawet 30 proc. Polaków. Problem ten w większości dotyczy kobiet. I chociaż większość z nas uznaje ból za fizjologiczne zjawisko, które pojawia i nasila się wraz z wiekiem, eksperci twierdzą, że nie powinno się go ignorować. Wręcz przeciwnie - odnalezienie przyczyny może znacząco poprawić komfort życia i chronić przed innymi przewlekłymi schorzeniami związanymi z brakiem ruchu, np. otyłością, cukrzycą czy miażdżycą. Tym bardziej że nowe badania sugerują, że przyczyna przewlekłego bólu może być łatwiejsza do wyeliminowania, niż nam się wydawało.
Spis treści:
- Częste niedobory mogą wiązać się z przewlekłym bólem
- Niedobór witaminy D a bóle stawów i mięśni
- Witamina B12 na bóle neurologiczne
- Magnez - sprzymierzeniec w walce z przewlekłym bólem i migreną
- Witamina dobrego nastroju - zmniejsza odczuwanie bólu
- Najlepszy pierwiastek na bóle menstruacyjne
- Kwas foliowy - pogromca stanów zapalnych i bólu
Częste niedobory mogą wiązać się z przewlekłym bólem
Zdaniem naukowców z University of Arizona Health Science przewlekły ból np. stawów, kości, mięśni czy głowy może wiązać się z niedoborem niektórych witamin i minerałów. Badania na zróżnicowanej populacji wykazały, że u osób zmagających się z przewlekłym bólem znacznie częściej występowały niedobory ważnych składników odżywczych. Naukowcom udało się nawet określić, brak których pierwiastków i minerałów może odpowiadać za konkretne dolegliwości zdrowotne. Okazuje się, że odpowiednia dieta i suplementacja niosą szansę na zniwelowanie, a nawet zwalczenie przewlekłego bólu.
Niedobór witaminy D a bóle stawów i mięśni
Witamina D wzmacnia odporność i odpowiada za mocne i zdrowe kości, stawy oraz mięśnie. Jej niedobory często wiążą się z bólem pleców, kolan, bioder czy nadgarstków. Na dłuższą metę prowadzi to do sztywnienia i ograniczenia ruchomości stawów. Osoby o niedoborach "witaminy słońca" często odczuwają zmniejszenie stanów zapalnych i bólu na skutek jej suplementacji. Warto wiedzieć, że największe ilości witaminy D znajdują się w tłustych rybach morskich.
Witamina B12 na bóle neurologiczne
Witamina B12 jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Nie tylko poprawia nastrój i funkcje poznawcze, ale dodaje energii. Jest też wsparciem w zwalczaniu bólu neurologicznego, np. bólu pleców spowodowanego uciskiem nerwów. Największe ilości witaminy B12 występują w mięsie, jajach, rybach i nabiale.
Magnez - sprzymierzeniec w walce z przewlekłym bólem i migreną
Magnez to jeden z najważniejszych pierwiastków w naszym organizmie. Na jego niedobory cierpią często osoby zestresowane, zmagające się ze schorzeniami jelit, a także kobiety po menopauzie. Skutkiem mogą być przewlekłe bóle, a nawet migreny, a także zmęczenie, obniżenie nastroju, nadciśnienie i poważne schorzenia układu krążenia. Badania wykazały, że niedobory magnezu mogą znacznie zwiększać częstotliwość ataków migreny. Jeśli chcesz zwiększyć poziom magnezu w organizmie, włącz do diety zielone warzywa liściaste, produkty pełnoziarniste, a także orzechy i gorzką czekoladę.
Witamina dobrego nastroju - zmniejsza odczuwanie bólu
Choć witamina C jest kojarzona głównie z pozytywnym wpływem na układ odpornościowy, to może też niwelować ból. Naukowcy odkryli, że wspiera produkcję serotoniny, czyli hormonu szczęścia, a ten jest kluczowy dla zmniejszonego odczuwania bólu o niewielkim nasileniu. Najwięcej witaminy C znajduje się w cytrusach, papryce, pomidorach i zielonych warzywach liściastych.
Najlepszy pierwiastek na bóle menstruacyjne
Okazuje się, że cynk może być niezwykle pomocny w łagodzeniu bólu menstruacyjnego. Jego niedobory znacznie zwiększają z kolei ryzyko przewlekłego bólu, który może prowadzić do depresji i stanów lękowych. Warto wiedzieć, że na niedobory tego pierwiastka są szczególnie narażeni wegetarianie i weganie, ponieważ głównym źródłem cynku w pożywieniu jest mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego.
Kwas foliowy - pogromca stanów zapalnych i bólu
Niedobory witaminy B9, czyli kwasu foliowego, sprzyjają powstawaniu stanów zapalnych w organizmie. Wyniki badań zamieszczonych w czasopiśmie "BMC Musculoskeletal Disorders" wykazały, że suplementacja lub dieta bogata w nasiona roślin strączkowych, cytrusy czy pełnoziarniste produkty zbożowe może zmniejszyć ból i sztywność stawów kolanowych związaną z chorobą zwyrodnieniową.