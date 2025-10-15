W Polsce działa ok. 25 tys. lokali serwujących kebaby, a rynek kebabów w naszym kraju jest wart ponad 2,5 miliarda złotych - przekonują analitycy i eksperci. Posiłek stał się na przestrzeni ostatnich lat tak bardzo popularny, że oferowany jest w najróżniejszych, niekiedy zaskakujących wariacjach, np. z kluskami śląskimi. Można postawić śmiałą tezę, że Polacy w kontekście wymyślania kompozycji tego posiłku nie znają ograniczeń.

Co skrywa w sobie kebab? INA FASSBENDER / AFP East News

Jednak gdy mowa o klasycznym kebabie sprzedawanym w większości punktów, jego podstawowymi składnikami są m.in. mięso, sosy oraz surówka. Co więcej, obecnie nie ma żadnych przeszkód, by kebaba przygotować we własnym domu, sięgając po niezbędne kulinarne komponenty. Jeśli jednak nie czujesz się na siłach, by od razu zabierać się za zrobienie kebabu, zacznij od kebabowej surówki, którą z powodzeniem możesz dodawać do innych posiłków.

Kebabowa surówka - składniki

½ główki kapusty białej,

2 marchewki,

½ pęczka koperku,

2 łyżki octu winnego,

1 łyżka cukru,

½ łyżeczki soli,

2 łyżki oliwy.

Kebabowa surówka - przepis

Z kapusty pozbywamy się wierzchnich liści, następnie warzywo dokładnie szatkujemy. Posiekana kapustę przekładamy do sitka i dokładnie płuczemy. Umytą kapustę rozkładamy na ręczniku papierowym i delikatnie osuszamy.

Marchew obieramy, myjemy, osuszamy i ścieramy na tarce o dużych oczkach. Do miseczki wlewamy ocet winny, dodajemy cukier oraz sól, następnie bardzo dokładnie mieszamy. Taką miksturę przelewamy do miski z kapustą i marchewką. Następnie dodajemy posiekany koperek, oliwę i delikatnie mieszamy. Całość odstawiamy na ok. 30 minut.

Po tym czasie surówkę delikatnie wyciskamy z nadmiaru soku i przekładamy do drugiej miski. Gotowe!

