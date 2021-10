Warto kupować w lumpeksach! Ta tiktokerka się o tym przekonała

Lumpeksy to miejsca, w którym można upolować prawdziwe cuda. Jeszcze całkiem niedawno mało kto przyznawał sie do kupowania w nich, a używane ubrania były synonimem biedy i kiepskiego statusu społecznego.



Dzisiaj kupowaniem w second handach chwalą się przede wszystkim celebryci i influencerzy, którzy promują tym samym ideę zero waste.



Klientami lumpeksów stali się także rodzice - wiadomo, że ubranka dla dziecka to drogi zakup, poza tym dziecko szybko z nich wyrasta. W second handach można znaleźć tanią odzież, często praktycznie nową.





Tiktokerka chwali się zakupami w lumpeksie

Okazuje się jednak, że w lumpeksach można dostać nie tylko markowe używane ubrania za grosze. Czasem bywa, że buszując w second handach, można trafić na kosztowne niespodzianki!



Jedna z tiktokerek pokazała w sieci coś, co znalazła podczas zakupów w second handzie. Użytkowniczka popularnej platformy pochwaliła się, że w kieszeni jednej z kurtek odkryła między innymi nowe perfumy od Diora - zapach Miss Dior, nadal zapakowany, warty ok. 300 zł.





TikTok

W kieszeni innej kurtki, dziecięcej, znalazła natomiast mydełko marki Hermes - czyli luksusowego, brytyjskiego sklepu. Z jego usług korzysta nawet królowa Elżbieta II.



* * *



