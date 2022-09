Spis treści: 01 Podwójna emerytura - dla kogo

02 Podwójna emerytura dla osób pracujących za granicą

03 Podwójna emerytura dla osób płacących składki w KRUS

04 Podwójna emerytura dla służb mundurowych

Podwójna emerytura może być wypłacana dożywotnio. Jednak na dodatkowy zastrzyk gotówki mogą liczyć tylko wybrane grupy seniorów. Dodatkowe świadczenie przysługuje w trzech przypadkach, ale jego wypłacaniem nie zajmuje się ZUS. Podwójna emerytura to z pewnością ważny zastrzyk gotówki dla seniora. Warto jednak wiedzieć, że ZUS nie może wypłacać jednocześnie dwóch emerytur. Jak zatem otrzymać świadczenie?

Zobacz również: Wdowa otrzyma podwójną emeryturę? Projekt ustawy trafił do Sejmu

Reklama

Podwójna emerytura - dla kogo

Podwójna emerytura przysługuje w trzech określonych przypadkach. Dodatkowe pieniądze mogą otrzymać seniorzy, którzy:

pracowali za granicą,

opłacali składki w KRUS,

pracowali w służbach mundurowych.

Osoby, które chcą się ubiegać o podwójną emeryturę, muszą osiągnąć wiek emerytalny. W naszym kraju to:

60 lat dla kobiet,

65 lat dla mężczyzn.

Zobacz również: Zmiany w legitymacji emeryta od 2023 roku. To musi wiedzieć każdy senior



Podwójna emerytura dla osób pracujących za granicą

Jeśli seniorka czy senior przekraczają wiek emerytalny, przysługuje im emerytura z ZUS. Jeżeli jednak część życia spędzili za granicą i pracowali legalnie, mogą otrzymywać emeryturę również z kraju, w którym pracowali.

Jak otrzymać takie świadczenie? Należy złożyć wniosek o emeryturę w odpowiednim urzędzie zajmującym się wypłacaniem emerytury w danym państwie, jak i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Polsce. Warto pamiętać, że wiek emerytalny w Polsce i w innym kraju może być różny.

Co w przypadku, gdy seniorka lub senior na stałe mieszkają za granicą? Takie osoby mogą pobierać emeryturę z ZUS. Chociaż w tym przypadku nie jest konieczny powrót do Polski, trzeba spełnić określone warunki. Chodzi o wyjazd z Polski na stałe do jednego z państw należących do Unii Europejskiej, EFTA lub innego państwa umownego po przyznaniu świadczenia, jak i zamieszkiwanie poza granicami Polski w momencie uzyskania prawa do świadczenia.

Zobacz również: Dodatek do emerytury po 65. roku życia. Te osoby dostaną więcej pieniędzy

Podwójna emerytura dla osób płacących składki w KRUS

Na podwójną emeryturę mogą również liczyć osoby, które płaciły składki w KRUS. Warunkiem otrzymania dodatkowych pieniędzy w ramach KRUS jest wiek emerytalny, jak i opłacanie składek przez minimum 25 lat. O świadczenie mogą się starać osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku. Warunkiem koniecznym jest podleganie ubezpieczeniu przez wspomniane 25 lat, jak i powszechnemu systemowi emerytalnemu.

Zobacz również: Podwójna emerytura co miesiąc nie dla każdego. Chodzi o dwa wnioski

Podwójna emerytura dla służb mundurowych

Osoby pracujące w służbach mundurowych do tej pory mogły pobierać dwie emerytury: cywilną z ZUS i mundurową z ZER MSWiA. Teraz jest to nadal możliwe, ale warunki ich otrzymywania uległy zmianie i są bardziej rygorystyczne. Byli żołnierze mogą obecnie wybrać tylko jedną emeryturę - decydują, która emerytura jest dla nich korzystniejsza. Istnieje jednak grupa, której wspomniana zasada nie dotyczy. Chodzi o osoby, które rozpoczęły służbę po 1999 roku, a wnioski o prawo do emerytury muszą złożyć w dwóch urzędach.

Służby mundurowe do niedawna mogły pobierać dwie emerytury. Przysługiwała im jednakowo ta z ZUS, która nazywana jest cywilną, oraz mundurowa, wypłacana przez ZER MSWiA. Obecnie jest to nadal możliwe, ale warunki są bardziej rygorystyczne. Na ten moment byli żołnierze muszą zdecydować, która emerytura jest dla nich korzystniejsza i wybrać tylko jedną. Jest jednak grupa, której wybór nie obowiązuje, ponieważ otrzymają oba świadczenia. To osoby, które rozpoczęły służbę po 1999 roku. Wnioski o prawo do emerytury muszą złożyć w obu urzędach.

***

Zobacz również: