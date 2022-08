Spis treści: 01 Ważna zmiana dla emerytów od września

02 Kto może dorobić do emerytury?

03 Kto straci świadczenie?

Od września emeryci powinni mieć się na baczności. ZUS co trzy miesiące dokonuje aktualizacji limitów, do których można spokojnie dorabiać do otrzymywanego świadczenia. Limity obowiązują zarówno osoby przebywające na wcześniejszych emeryturach, jak i nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Ważna zmiana dla emerytów od września

Według GUS limity, które obowiązują od początku września do końca listopada, będą niższe niż do tej pory. Co to oznacza dla emerytów? O wiele łatwiej będzie przekroczyć i co za tym idzie - obniżyć lub stracić świadczenie. Limity zarobków dla emerytów i rencistów są powiązane z wysokością przeciętnego wynagrodzenia. Takie wskaźniki ulegają zmianie co trzy miesiące.

Reklama

Według najnowszych danych GUS przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2022 roku wyniosło 6156,25 zł. To oznacza spadek o 1,3 procent w porównaniu do pierwszego kwartału br. Według danych GUS średnia pensja miesięczna w pierwszym kwartale wyniosła 6235,22 zł. Dla emerytów nie jest to zbyt dobra wiadomość. Oznacza, że zmniejszone zostaną również limity dorabiania do świadczenia. Dlatego też, aby nie stracić emerytury czy nie obniżyć sobie świadczenia, będzie trzeba zarobić mniej niż dotychczas.

Zobacz również: Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Ekspert wskazuje konkretny termin

Kto może dorobić do emerytury?

ZUS pozwala na dorabianie emerytur, jednak obowiązują określone limity, jeśli chodzi o osiągane przychody. Chodzi o osoby, które skorzystały z tzw. wcześniejszej emerytury lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Limity nie obowiązują kobiet, które ukończyły 60 lat i mężczyzn po 65. roku życia.

Zobacz również: Wcześniejsza emerytura za pracę w szkodliwych warunkach. Komu przysługuje?

Kto straci świadczenie?

Pierwsza z grup musi stosować się do wytycznych ZUS. Aby dorabiać i otrzymywać rentę czy emeryturę w pełnej wysokości, dane osoby nie mogą zarabiać więcej niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jeśli dojdzie do sytuacji, w której emeryt lub rencista zarobi ponad 70 proc., ale nie zarobi więcej niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie zostanie odpowiednio zmniejszone. Natomiast jeśli próg 130 proc. zostanie przekroczony, ZUS zawiesi wypłatę emerytury. Dlatego też osoby, które muszą stosować się do wytycznych ZUS, powinny regularnie monitorować poziom dodatkowych zarobków, aby ich renta lub emerytura nie została zmniejszona lub zawieszona.

***

Zobacz również:

Emerytury matczyne - kto może się o nie ubiegać?