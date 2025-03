Ważne zmiany dla turystów. Popularne schronisko wydało komunikat

Co oferuje schronisko PTTK Szyndzielnia?

Schronisko na Szyndzielni wybudowano w 1897 r. na wysokości 1001 m.n.p.m . i tym samym jest to najstarsze schronisko w Beskidach . Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie schroniska - zbudowane jest ono z kamienia, a architekturą nawiązuje do schronisk alpejskich , z charakterystyczną wieżyczką.

W 1953 r. uruchomiono kolejkę gondolową , która jeszcze bardziej podniosła atrakcyjność schroniska. Natomiast sam budynek został rozbudowany rok później, a w 1957 r. oddano do użytku drugie skrzydło.

Schronisko Szyndzielnia należy do jednych z najpopularniejszych w Beskidzie Śląskim

Schronisko Szyndzielnia należy do jednych z najpopularniejszych w Beskidzie Śląskim Albin Marciniak/East News East News

Schronisko PTTK Szyndzielnia poinformowało w mediach społecznościowych o rozpoczynającym się remoncie, który dla turystów oznacza konieczność wprowadzenia pewnych zmian. We wpisie na facebookowym profilu schroniska można przeczytać: "Zaczyna się remont, który potrwa prawdopodobnie do końca kwietnia. Organizacja schroniska na czas remontu: gastronomia funkcjonuje przez cały czas trwania prac, prosimy śledzić komunikaty, w pewnym momencie przeniesiemy kuchnię na 1. piętro. Wejście do schroniska od 4 marca tylko przez taras. Nie przyjmujemy rezerwacji na noclegi na czas trwania remontu".