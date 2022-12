Druga ekshumacja nastąpiła w 2019 roku. DNA, które trafiło do baz, pozwoliło odnaleźć rodzinę chłopca od strony matki. To z kolei było prostą drogą do jego aktu urodzenia i odkrycia, kto był ojcem. Tożsamość dziecka zdradzono 8 grudnia 2022 roku.

Sprawa "Nieznanego Dziecka Ameryki"

Joseph Augustus Zarelli został znaleziony 25 lutego 1957 roku przez studenta. Jego ciało zawinięte w koc i zapakowane w kartonowe pudełko po kołysce leżało w lasku Sasquehanna Road w dzielnicy Fox Chase w Filadelfii. Chłopiec przy wzroście 100 cm ważył jedynie 14 kg, a jego ciało pokrywały blizny, które najprawdopodobniej powstały w wyniku zabiegów medycznych.

W jego przełyku znaleziono ślady fasoli, ale zwrócono również uwagę na fakt, że włosy chłopca zostały prymitywnie zgolone, paznokcie obcięte, a brwi wyregulowane. W dodatku skóra na jego dłoniach wskazywała, jakby przez długi czas przebywał pod wodą.

Przeczesanie lasu przez setki policjantów nie pomogło w znalezieniu śladów prowadzących do sprawców zabójstwa dziecka. Po czasie podejrzewano niedaleko mieszkające małżeństwo. W ich domu znajdowały się podobne koce do tego, którym owinięto ciało chłopca. Poza tym mieli kołyskę, której karton odpowiadał temu znalezionemu w lesie. Tropy śledczych doprowadziły ich jednak w ślepą uliczkę.

Nadzieja na rozwiązanie zagadki nadeszła w 2002 roku, gdy na policję zgłosiła się kobieta, która sądziła, że wie, co się stało z "Nieznanym Dzieckiem Ameryki". Winę zrzuciła na matkę, która miała wykorzystywać ją seksualnie i następnie kupić chłopca od patologicznej rodziny, który również stał się jej niewolnikiem. Podała, że do zabójstwa doszło, gdy chłopiec zwymiotował po zjedzeniu fasoli. Niezrównoważona kobieta miała uderzyć go w głowę, a następnie włożyć do wypełnionej wodą wanny, gdzie utonął. Jej zeznań nie potwierdziła jednak wizja lokalna, a zaburzenia psychiczne, na które cierpiała, sprawiły, że została uznana za niewiarygodną.

Przez lata zrodziło się wiele teorii spiskowych. Spekulowano o eksperymentach medycznych przeprowadzanych na chłopcu oraz wychowywaniu go jako dziewczynki. Przełom nastąpił w 2022 roku. Tożsamość chłopca została odkryta, a więc miejmy nadzieję, że już niedługo, światło dzienne ujrzy prawda dotycząca osoby, która przyczyniła się do śmierci Josepha Augustusa Zarelli.

