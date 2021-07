Wieczór panieński? Tego unikaj jak ognia!

Tanie wakacje w Polsce? W tych miejscach odpoczniesz za grosze!

Niezależnie od tego, czy jesteś świadkową, panną młodą, czy po prostu jedną z zaproszonych na ślub osób, z pewnością niejeden raz zastanawiałaś się, jak powinien wyglądać wymarzony wieczór panieński. Dla każdego oznacza on co innego, jeśli jednak nie jesteś miłośniczką kiczu i niezręcznych sytuacji, tych opcji powinnaś unikać jak ognia.

Striptiz

Zdjęcie Striptizer na wieczorze panieńskim to gotowy przepis na kicz / 123RF/PICSEL

Ostatni dzień wolności? Jest to główny argument przemawiający za zamówieniem striptizera, który ma rozpalić zmysły uczestniczek wieczoru panieńskiego. Jeśli rzeczywiście ktokolwiek wychodzi z założenia, że taki wieczór jest łabędzim śpiewem życiowej wolności, może najpierw powinien zastanowić się nad sensem ślubu, który według tej filozofii będzie zamknięciem w klatce. Jeszcze kilka lat temu tego typu zabawę uznawano za śmieszną, dziś jest to kojarzone z kiczem i przaśnością. Poza tym, nigdy nie wiadomo, czy każda z uczestniczek czułaby się komfortowo w obecności roznegliżowanego mężczyzny, a dobre samopoczucie gości jest jednym z ważniejszych wyznaczników udanego wieczoru panieńskiego.

Sporty ekstremalne

Zdjęcie Ryzykowne sporty ekstremalne niekoniecznie sprawdzają się podczas wieczorów panieńskich / 123RF/PICSEL

Skok ze spadochronem, bungee, trampoliny? Brzmi ekscytująco, ale niesie za sobą też spore ryzyko kontuzji i nieprzewidzianych wypadków. Warto, żeby panna młoda dotarła do ołtarza cała. Tragiczny przykład z 2017 roku, w którym austriacka panna młoda zginęła podczas zabawy polegającej na przejażdżce przyczepą dołączoną do traktora pokazuje, że czasem warto z większą rozwagą i odpowiedzialnością planować atrakcje na wieczorze panieńskim. Szczególnie, gdy w grę wchodzi alkohol.





Nieprzemyślana lista gości

Zdjęcie Lista zaproszonych gości i ich wzajemne relacje są bardzo ważnym aspektem przy planowaniu takiego wydarzenia / 123RF/PICSEL

W ogromnej mierze lista gości zaproszonych na wieczór panieński zależy od panny młodej. Zdarza się jednak, że to świadkowa planuje takie wydarzenie od A do Z, włączając w to planowanie listy gości. Warto zatem przed wysłaniem zaproszeń zrobić dokładne rozeznanie z kim panna młoda może mieć zatargi lub nierozwiązane sprawy z przeszłości. Wszelkie konflikty lepiej rozwiązać przed wieczorem panieńskim, który ma polegać na dobrej zabawie, a nie ścieraniu się na słowa. Dodatkowo, jeśli wiemy, że któraś z zaproszonych osób ma skłonności do zaogniania atmosfery i robienia dram po alkoholu, warto odbyć z nią rozmowę przed tym ważnym wydarzeniem i uświadomić jej, że takie despotyczne zachowania mogą zniszczyć cały wieczór nie tylko pannie młodej, ale wszystkim uczestniczkom.





Zabawy rodem z amerykańskich seriali

Zdjęcie Nieprzemyślane zabawy mogą zgotować sporo zakłopotania / 123RF/PICSEL

Podczas układania kluczowych punktów w trakcie wieczoru panieńskiego, jego nieodłącznym elementem są często zabawy integrujące uczestniczki lub podkręcające atmosferę całego wydarzenia. Wiele z nich jest naprawdę ciekawych i zabawnych, jednak lepiej unikać tych, które mogą powodować zawstydzenie lub dyskomfort zaproszonych gości. Lepiej nie proponować zabawy na podryw jak największej ilości mężczyzn poznanych w barze, ponieważ przekraczanie pewnych granic może w pannie młodej wywołać raczej złe samopoczucie. Odradza się też zabawy polegające na nadmiernej szczerości, np. wyliczanie wzajemnych zalet i... wad. Tego typu pomysł to gotowy przepis na katastrofę.





Przaśne gadżety i akcesoria

Zdjęcie Przaśne gadżety nie zawsze są strzałem w dziesiątkę / 123RF/PICSEL

Paradowanie przez miasto z balonami w kształcie męskiego przyrodzenia jako sposób na dobrą zabawę? Taki widok wzbudza raczej zażenowanie i niekoniecznie jest wyznacznikiem udanego wieczoru panieńskiego. Przaśne gadżety i zabawki erotyczne jako pomysły na prezent dla panny młodej są już zdecydowanie passe. Tego typu akcesoria mogą wzbudzić spore zakłopotanie i raczej niesmak, niż zachwyt. Warto rozpatrzyć planowanie akcesoriów na wieczór panieński pod kątem ich fatycznej przydatności. Czy naprawdę masa plastikowych i niekoniecznie ekologicznych gadżetów jest niezbędna, by wieczór panieński był niezapomniany?



