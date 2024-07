"Kod się nie zmieniał, więc udostępnianie go znajomych było bardzo proste , co oczywiście chętnie wykorzystywano. Najwidoczniej firma chce ukrócić takie zachowania " - czytamy w serwisie Instalki.pl.

Teraz generowany dynamiczny kod QR ma być unikalny, a to oznacza, że za każdym razem, gdy klient skorzysta z aplikacji, będzie on inny. Takie rozwiązanie uniemożliwia korzystanie z aplikacji przez wiele osób i zbieranie punktów przez całą rodzinę lub wraz z przyjaciółmi.

"Zastąpienie dotychczasowego kodu kreskowego dynamicznym kodem QR związane jest z rozwojem technologicznym aplikacji i oznacza przede wszystkim większą wygodę jej użytkowników oraz ujednolicenie metody weryfikacji we wszystkich naszych sklepach. Pozwoli on nie tylko, jak dotąd, zbierać żappsy czy realizować kupony w tradycyjnych Żabkach, ale także będzie można wejść za jego pomocą do autonomicznych sklepów Nano. Kod QR będzie możliwy do zeskanowania nawet w momencie braku dostępu do internetu u użytkownika aplikacji Żappka" - poinformowało Interię biuro prasowe Żabka Polska.