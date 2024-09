Krynica-Zdrój. Uzdrowisko, którego raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. 2023 rok był dla malowniczej miejscowości w Małopolsce rekordowy - sprzedano ponad 1,5 mln noclegów, a do gminnego budżetu wpłynęło z tytułu opłaty uzdrowiskowej ponad 8 mln zł. Liczby mówią same za siebie: Krynica-Zdrój staje się coraz popularniejszym miejscem wśród turystów.

W mediach co jakiś czas pojawia się temat remontu jednej z dawnych wizytówek słynnego uzdrowiska . Chodzi o budynek dworca kolejowego , który obecnie nie wygląda zbyt reprezentacyjnie. "Miejsce wstydu" - to tylko jeden z komentarzy, jaki pada pod jego adresem. Dworzec, który (zgodnie z klasyfikacją PKP) ma status turystycznego, od lat popada w ruinę.

Gmina już od jakiegoś czasu informuje o chęci zakupu obiektu. Póki co, do transakcji jeszcze nie doszło. Powód? Procedury na linii samorząd - Polskie Koleje Państwowe. Teraz sytuacja może ulec zmianie, o czym informuje "Gazeta Krakowska". Jeżeli transakcja dojdzie do skutku, obiekt w końcu doczeka się remontu.

" Ze względu na dziedzictwo Krynicy-Zdrój, silnie bazujące na historii miasta, niezbędnym było odniesienie się do otaczającego kontekstu. Jeden ze szczytowych okresów rozwoju uzdrowiska przypada na czas, który ubogacił je w wiele ikon architektury modernizmu, z pensjonatem Patria Bohdana Pniewskiego na czele. Stąd też decyzja o zachowaniu budynku w kształcie i formie jak najmniej odbiegającej od tej, z którą mamy do czynienia dzisiaj. Wszelkie zabiegi służą odzyskaniu dawnego blasku, podkreśleniu niewątpliwego charakteru i nadaniu nowej funkcji odpowiadającej oczekiwaniom dzisiejszej Krynicy-Zdrój w duchu współczesnych wartości" - czytamy w opisie projektu.

Otoczenie obiektu zostało zaaranżowane tak, by nadal pełniło niezbędne funkcje komunikacyjne. Autorzy projektu chcą też, by wokół dworca powstały również zielone przestrzenie, w których będzie można spędzać czas. Dlatego też koncepcja zakłada wykorzystanie niektórych terenów nad Kryniczanką.

Małopolskie uzdrowisko słynie z charakterystycznej architektury. Drewniana zabudowa to jeden z jej znaków rozpoznawczych. Okazałe wille nawiązują do architektury alpejskich uzdrowisk, mają obszerne ganki frontowe wsparte na słupach oraz jeden lub dwa poziomy balkonów. Kolejne znaki szczególne to również wieżyczki, werandy czy wykusze. Sporo takich obiektów można oglądać przy Bulwarach Dietla. To m.in. willa Biała Róża z 1856 roku czy willa Biały Orzeł z 1857 roku.