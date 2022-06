Czy zakrywanie wózka cienką pieluszką może zaszkodzić dziecku? Jak się okazuje, nie tylko zaszkodzi, ale może być również śmiertelnie niebezpieczne. Jak wynika z badań, we wnętrzu zakrytego materiałem wózka jest o niemal 15 stopni więcej, niż w wózku, który nie jest niczym zasłonięty. Takie działanie niesie ze sobą poważne konsekwencje.

Zakrywanie wózka pieluszką: chroni czy szkodzi?

"Głosuję! Wybieram" mała książka o ważnych sprawach Zakrywanie wózka pieluszką podczas spaceru, celem ochrony dziecka przed nadmiernymi temperaturami, jest popularnym sposobem, po który sięga wielu rodziców. Oczywiście przyświeca im jeden cel - ochrona swojej pociechy. Czasami jednak warto dobrze przemyśleć tego typu kroki. Mogą one bowiem wyrządzić więcej krzywdy, niż nam się wydaje.

Temat pieluchy zakrywającej wózek przed słońcem powraca jak bumerang każdego lata. W upalny dzień w głębokim wózku, w którym odpoczywa dziecko, może być naprawdę gorąco. Dlatego też szczelnie obudowana materiałem gondola, którą przykryjemy dodatkowo pieluszką, stworzy środowisko, w którym najmłodsi będą czuć się, jak w gorącej kapsule.

Pieluszka blokuje bowiem cyrkulację powietrza, sprawiając jednocześnie, iż w wózku jest zdecydowanie cieplej, niż na zewnątrz.

Nie przykrywaj wózka podczas upałów!

Babybanden, norweska firma zajmująca się produkcją akcesoriów dla dzieci, postanowiła dokładnie przyjrzeć się tego typu zachowaniom. Przygotowała specjalny filmik, który ma być przestrogą dla rodziców.

Do eksperymentu wykorzystano dwa wózki z gondolą, które ustawiono w pełnym słońcu. Do obu włożono termometry. Te wskazują początkowo 26 stopni. Wkrótce jednak jeden wózek przykryto kocem. Wówczas temperatura zaczęła rosnąć nieprzeciętnie szybko. Po chwili w zakrytym wózku termometr wskazał temperaturę prawie 40 st. C. W drugim - 33 st. C.

Pieluszkowy udar cieplny. Jak ochronić dziecko?

Brak cyrkulacji powietrza, a także wyższa temperatura panująca wewnątrz wózka, niż na zewnątrz, pogarszają samopoczucie dziecka. Wówczas zaobserwować można u niego napady gorąca i duszności, przyspieszony puls, a nawet utratę przytomności.

Przykrycie wózka pieluszką może bowiem doprowadzić do udaru cieplnego. Podczas spacerów w upalne dni należy dokładnie obserwować swoją pociechę. Kiedy zauważymy, iż jej policzki zaczerwieniły się, a na karku pojawił się pot, oznacza to, że dziecku jest za gorąco i najlepiej jak najszybciej skryć się w cieniu.

Dodatkowo, aby uniknąć pieluszkowego udaru cieplnego, warto unikać spacerów pomiędzy godziną 10 a 16. Wówczas promienie słoneczne są najsilniejsze. Dobrą osłoną przed słońcem będzie także dedykowana wózkowi parasolka przeciwsłoneczna.