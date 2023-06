W 1946 roku Włosi zdecydowali w referendum konstytucyjnym o zniesieniu monarchii i przyjęciu republikańskiej formy rządów. Król Humbert II musiał wyemigrować do Szwajcarii. I właśnie tam, w Genewie, w 1972 r. urodził się jego wnuk, Emanuele Filiberto di Savoia. Jest on synem 86-letniego dziś Vittorio Emanuele, pretendenta do tronu Włoch. Obaj wrócili do ojczyzny dopiero w 2002 r., gdyż wcześniej konstytucja zabraniała przedstawicielom dynastii sabaudzkiej w linii męskiej przebywać we Włoszech.

Książę postanowił zrzec się tronu na rzecz swojej córki. Influencerki i modelki

Emanuele di Savoia pracuje w jednej z firm zajmującej się funduszami inwestycyjnymi. Od czasu do czasu flirtuje z show-biznesem. W 2009 r. wygrał nawet włoską edycję "Tańca z gwiazdami". Od 2003 r. jest żonaty z francuską aktorką Clotilde Courau. Para ma dwie córki 19-letnią Vittorię i 17-letnią Luisę. Po śmierci swojego ojca Emanuele odziedziczy pretensje do tronu jako wnuk ostatniego króla Włoch. Jednak, jak się właśnie okazało, pretendentem do korony będzie bardzo krótko. W rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Telegraph" zapowiedział, że zrzeknie się pretensji do tronu na rzecz swojej najstarszej córki.

Z wielką przyjemnością ustąpię i pozwolę jej przejąć tę rolę, w której jestem pewien, że poradzi sobie lepiej ode mnie. Nie stanie się to jutro, ani za rok, ale kiedy będzie gotowa. To ważne, aby młodsze pokolenie miało szansę na wcielanie w życie nowych, nowoczesnych pomysłów. Są znacznie bardziej niż my świadomi problemów, przed którymi stoi świat. I ważne jest, by nie została spadkobierczynią na zbyt późnym etapie swojego życia

- powiedział książę Emanuele.

Dwa lata temu jego ojciec zmienił nawet prawo, które do tej pory wykluczało kobiety z sukcesji.

Vittoria studiuje politologię i historię sztuki na Uniwersytecie Londyńskim. Zajmuje się również modelingiem. Ma około 85 tys. obserwujących na Instagramie. Chciałaby otworzyć swoją własną galerię sztuki. Jako pretendentka do włoskiego tronu będzie m.in. prowadzić rodzinne organizacje charytatywne, które w ubiegłym roku wydały na projekty około 1 miliona dolarów.

