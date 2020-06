Wmawiano nam, że kawa pobudza. To mit?

Większość z nas jest przekonana, że poranna kawa pozwala się szybko obudzić, a kolejne jej dawki w ciągu dnia przeciwdziałają zmęczeniu. Podobnie jest z cukrem - powszechny pogląd głosi, że to dobry pomysł na szybki zastrzyk energii? Tymczasem dietetyczka dr Libby Weaver twierdzi, że są to mity. I zdradza, co tak naprawdę dodaje nam energii.

Zdjęcie Większość z nas nie wyobraża sobie dnia bez przynajmniej jednej filiżanki kawy /123RF/PICSEL

Filiżanka kawy o poranku dla wielu stanowi pierwszy i niezbędny zastrzyk energii. Dzięki czarnemu naparowi z kofeiną możemy stawić czoła reszcie dnia. A potem jeszcze kilka razy sięgniemy po ten napój, by przezwyciężyć zmęczenie. Ale dr Libby Weaver przekonuje, że gdybyśmy odstawili kawę, mielibyśmy tyle samo, a nawet więcej sił witalnych.



- Często ludzie są zszokowani tym, ile mają więcej energii, gdy przestają polegać na kofeinie - zapewnia ekspertka. Ludzki organizm ma niesamowitą zdolność do wytwarzania energii, gdy prowadzimy odpowiedni styl życia. Jeśli polegasz na dużych ilościach kawy, spróbuj każdego tygodnia zmniejszyć ilość spożywanej kawy o połowę, aż finalnie całkowicie z niej zrezygnujesz. A wtedy zobacz, jak będziesz się czuć. Przez kilka dni możesz odczuwać zmęczenie z powodu odstawienia kofeiny, jednak po tym początkowym okresie zapewne stwierdzisz, że zasoby twojej energii znacznie wzrosły.

Zdaniem Weaver dobrym sposobem na dostarczenie sobie energii jest za to pożywne śniadanie.



- Rozpoczęcie dnia od odżywczego śniadania ma wiele zalet. Poranny posiłek to zasób energii, która będzie równomiernie uwalniana w ciągu dnia. Nawet jeśli tuż po przebudzeniu nie masz apetytu, pamiętaj, że nie musisz od razu po wstaniu z łóżka sięgać po jedzenie, ale jeśli brak apetytu utrzymuje się np. do godzin południowych zastanów się czy ostatniego posiłku nie spożywasz zbyt późno - sugeruje dietetyczka.

Ekspertka wskazuje również, że skutecznym sposobem walki ze zmęczeniem i apatią jest dieta, która niweluje niedobory mikroelementów, szczególnie żelaza. Nasze ciało to bowiem maszyna, w której każda najmniejsza cząstka odgrywa ważną rolę.