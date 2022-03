Wojciech Glanc, podobnie jak Krzysztof Jackowski, regularnie dzieli się swoimi przeczuciami dotyczącymi przyszłości z internautami. Najnowsza wizja jasnowidza, który popularność zdobył dzięki udziałowi w programie "Big Brother", dotyczy trwającej obecnie w Ukrainie wojny. Co zobaczył Wojciech Glanc?

Wojciech Glanc zdradził, jak jego zdaniem potoczy się wojna, która od ponad trzech tygodni trwa w Ukrainie. Jasnowidz przeczuwa, że Rosja będzie chciała zwyciężyć za wszelką cenę. To - według Glanca - skłoni Władimira Putina do użycia nowego rodzaju broni. Jasnowidz twierdzi, że może być to broń biologiczna.

Widzę padających na ziemię ludzi jakby bez przyczyny. I pojawia się jakiś dziwny dźwięk o bardzo wysokim tonie, który zabija, albo przynajmniej paraliżuje tłumaczy jasnowidz.

"Widzę rodzaj jakiejś broni, o której jeszcze nie słyszeliśmy" - mówi Wojciech Glanc. "To działa bardzo lokalnie i bardzo precyzyjnie. Po prostu na pewno usłyszymy o tym, że użyto jakiejś nowej broni (...) Nie mówimy tu o czołgu, nie mówimy o rakiecie. Lokalnie zostanie użyta też jakaś broń biologiczna" - ostrzega.

Polskę czeka kryzys. Gorzka przepowiednia Wojciecha Glanca

Wojciech Glanc nie ma dobrych wiadomości również dla Polaków. W jego wizjach nasz kraj cierpi głód. Zdaniem jasnowidza kłopoty zaczną się już wkrótce i będą odczuwalne przez długi czas. Glanc nie zdradził, czy Rosja pod wodzą Władimira Putina postanowi zaatakować jeszcze jakieś państwo. Wytłumaczył jednak, że kryzys obejmie większe obszary i dotknie swoim zasięgiem także Polskę.

Uważam, że Polskę czeka kryzys, który będzie można nazwać głodem i to już zacznie być odczuwalne w tym roku (...) Agresja na ulicach, będą ataki na ludzi mówił Wojciech Glanc.

Zdjęcie Wojciech Glanc zdradził, jak jego zdaniem potoczy się wojna, która od ponad trzech tygodni trwa w Ukrainie / YouTube

Rosja się podda? Wojciech Glanc ma pewne przeczucia

Chociaż jasnowidz przyszłość widzi z ciemnych barwach, jego zdaniem Władimir Putin ostatecznie poniesie porażkę. Wojciech Glanc w jednej ze swoich wizji zobaczył koniec prezydenta Rosji. "Widzę Putina kiwającego głową" - powiedział Glanc. "Widzę go wycieńczonego, zgarbionego, złamanego" - dodał po chwili jasnowidz.

Wojciech Glanc przeczuwa, że wojna zakończy się latem. Chociaż widzi "rosyjskich żołnierzy poddających się", nie wie jednak kiedy dokładnie miałoby to nastąpić. Przed oczami Glanca pojawia się tajemnicza przed liczba 90. Czy można poczytywać ją jako wskazówkę?

Co się stanie z Rosją po zakończeniu wojny z Ukrainą? "Ktoś z bliskich Putina przejmie władzę" - odpowiada Wojciech Glanc. Jasnowidz nie konkretyzuje jednak, o kogo miałoby chodzić.

