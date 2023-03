Nowy program na TVP info

Niedawno na antenie TVP Info pojawił się nowy program publicystyczny "Gdzie jest Pan Cogito?". Program odbywa się cyklicznie i poruszane są w nim tematy polityczne oraz patriotyczne. Prowadzącą została doświadczona dziennikarka oraz była dyrektor TVP1 Małgorzata Raczyńska-Weinsberg, która z daną branżą powiązana jest od wielu lat.



Gospodyni na żywo rozmawia z ekspertami, którzy mogą się wypowiedzieć na temat różnych wartości społecznych mających wpływ na życie Polaków. Poruszane są poważne kwestie, przy których należy zachować powagę, jednak tym razem internauci nie mogą powstrzymać się od śmiechu. Dostrzegli pewną wpadkę prowadzącej!

Zapomniała, że jest na wizji. Śmieszna wpadka dziennikarki

Już na początku programu "Gdzie jest Pan Cogito?" internauci dostrzegli zakłopotanie prowadzącej, gdyż zapomniała jak nazywają się eksperci, z którymi miała przeprowadzić poważną rozmowę. Jednak to było jedynie początkiem wpadki dziennikarki. Prowadząca skomentowała swoją pomyłkę okrzykiem "Ojojojoj", a następnie zapytała, czy mogą ponowić nagrywanie odcinka. Niestety nie było takiej możliwości, gdyż program był prowadzony na żywo. Internauci wytknęli Małgorzacie Raczyńskiej, że zapomniała, że jest na wizji.

O tym właśnie porozmawiam z moimi zacnymi gośćmi. A są z nami panowie dr Kal… Ojojoj. Od początku tak? powiedziała Małgorzata Raczyńska-Weinsberg

Odcinek programu miał dotyczyć patriotyzmu, honoru oraz wiary, a stał się powodem do żartów wśród internautów. Film zdążył pojawić się już na Twitterze i spotkał się z wieloma nieprzychylnymi komentarzami i dowcipami, jak np.

Kiedy lecisz "na żywo", ale zapomnisz, że lecisz "na żywo"

Ojojojojoj, YO!

Co to za mistrzyni dziennikarstwa?

W programach na żywo nie wszystko jest do przewidzenia, przez co czasem dochodzi do zabawnych sytuacji. Jednak istotne jest, aby zachować wtedy zimną krew i chłodny umysł.

