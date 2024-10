Sezon grzybowy zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu, zbierając dary lasu. Jednak jak informuje strona www.gov.pl, przed wyruszeniem na grzybobranie warto zapoznać się z lokalnymi przepisami i oznaczeniami na terenie lasu. Należy upewnić się, że wybrana lokalizacja nie podlega zakazom wstępu. Naruszenie prawa może skutkować mandatami, a także negatywnie wpłynąć na ekosystem chronionych obszarów. Zwróć szczególną uwagę na:

uprawy do 4 m wysokości,

Osoby, które zbierają grzyby w miejscach objętych zakazem, mogą zostać ukarane mandatem w wysokości od 20 do 500 zł, w zależności od stopnia naruszenia przepisów. Wysokość mandatu zależy od rodzaju terenu, na którym doszło do zbierania, oraz od tego, czy grzybiarz naruszył inne regulacje dotyczące ochrony przyrody. Służby takie jak straż leśna, straż parku narodowego czy policja mają uprawnienia do nakładania takich kar. Mandaty te mają na celu ochronę przyrody oraz zapobieganie niszczeniu cennych ekosystemów, w tym rzadkich gatunków roślin i zwierząt.