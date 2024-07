Wybierz łapkę i poznaj swoją ukrytą cechę

Prawda o naszym charakterze potrafi objawić się w najbardziej zaskakujących okolicznościach. Jej emanacją mogą być podejmowane przez nas impulsywnie decyzje.

Na jakiej podstawie, mając do wyboru dwa bardzo podobne przedmioty, wybieramy jedne z nich? Dlaczego, mimo braku obiektywnych przesłanek, czasem czujemy, że jedna z opcji przyciąga nas mocniej? Co sprawia, że jedne przedmioty wydają nam się bardziej kuszące od innych? W każdym z przypadków decyduje wypadkowa naszych gustów, przyzwyczajeń, wiedzy preferencji, wszystko to, co składa się na charakter i osobowość. Mówi się też, że "podobne lubi podobne" częściej więc wybieramy osoby i przedmioty, które mają z nami coś wspólnego.

Którą z łapek chcesz pogłaskać?

Do takich właśnie instynktownych preferencji odwołuje się nasz test. Spośród kocich łapek wybierz tą, którą najbardziej chciałbyś pogłaskać i poznaj ciekawostkę o swoim charakterze.

Pamiętaj, że to zabawa, a nie prawdziwy tekst psychologiczny. Potraktuj go jako rozrywkę, a nie poważną diagnozę. Dobrej zabawy!

Psychozabawa z przymrużeniem oka INTERIA.PL

1. Szara łapka

Najpopularniejszy kot? Szary kot! Jesteś fanem prostoty. Nie dla ciebie barokowy wystrój wnętrz, wyprawy w nieznane, próbowanie egzotycznych potraw i sporty ekstremalne. Cenisz sobie to, co sprawdzone i wielokrotnie przetestowane. Twardo stąpasz po ziemi, wiesz co lubisz i jesteś konsekwentny w swoich wyborach. W końcu każdy z nich został dobrze przemyślany. Choć wielu ludzi taki zestaw cech uznałoby za nudę, ty wiesz, że to nieprawda. Po prostu, gdy świat pędzi na przód, ty potrafisz odnaleźć szczęście w prostocie codzienności. Nie żyjesz na pokaz. Znalazłeś już własne szczęście, a teraz starasz się je pielęgnować.

2. Łaciata łapka

Koty o łaciatych łapkach to rzadkie osobniki. Z ciebie też wyjątkowa osoba. Lubisz się zamyślić, odpłynąć w znany tylko sobie świat, rozważać sytuacje sprzed lat, koncentrować się na emocjach. Życie duchowe jest dla ciebie bardzo ważne. Czujesz, ze samotność, lektura, kontakt z wysoką kulturą, wyciszają cię i ubogacają. Potrafisz dostrzegać piękno w nieoczywistych rzeczach. To, co dla innych jest błahostką, mało wartym starociem czy trywialną melodią, dla ciebie bywa piękne, warte zachowania czy zapamiętania. Cechuje cię ponadprzeciętna empatia, mało mówisz, ale potrafisz słuchać jak nikt inny. To wielki dar.

3. Ruda łapka

Wiesz, że rude koty podobno zawsze rozpiera energia? Ciebie też! Opcja minimum to dla ciebie żadna opcja. Jesteś maksymalistą, który zawsze ma siłę, by biec po więcej. Kolejne studia? Bardzo proszę! Dodatkowy projekt w pracy? Podsyłajcie! Przeprowadzka? Dlaczego nie! Podróż na egzotyczną wyspę? Dajcie znać, o której mam być na lotnisku! Odkrywanie nowego, testowanie kolejnych możliwości nakręca cię i daje energię do kolejnych działań. Twój umysł wymaga ciągłej stymulacji, a ciało uwielbia pozostawać w ruchu. Pewnie masz też wokół siebie spory krąg znajomych, którzy uważają cię za duszę towarzystwa. To świetny zestaw cech, pamiętaj tylko, że czasem każdy musi odpocząć.

4. Grubiutka, biała łapka

Czy wiesz, że koty o białych łapkach w niektórych kulturach uważane są za zwierzaki przynoszące szczęście i majątek? To co, na co też liczysz w życiu. Ciężko pracujesz, jesteś ambitny i sumienny, nierzadko poświęcasz wolny czas, by zrealizować powierzone zadania, ale za wysiłek oczekujesz nagrody. Lubisz komfort i umiesz się nim cieszyć. Luksusowe wakacje, drogie ubrania, wykwintne posiłki, może również kolejce dzieł sztuki? Ty wiesz, co to znaczy się rozpieszczać. Kto wie, może w poprzednim życiu byłeś kotem?

„Polacy za granicą”: Jaka jest kuchnia czeska? Polsat Play