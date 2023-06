Wycieraczka numer 1

Jeżeli wybrałaś wycieraczkę ze wzorem szachownicy, oznacza to, że jesteś złośliwym sąsiadem. Bardzo często toczysz wojnę z pobliskimi mieszkańcami. Gdy ktoś zajdzie ci za skórę, to zawsze próbujesz się na nim zemścić. Podchodzisz do konfliktów bardzo strategicznie. Potrafisz poświęcić dużo czasu i energii na to, aby w przemyślany sposób dopiec swoim sąsiadom. Zachowujesz ostrożność przy sąsiadach, aby nie dowiedzieli się, że to ty stoisz za zgłoszeniami ich nagannego zachowania. Jeżeli ktoś zakłóca ciszę nocną, jesteś pierwszą osobą, która dzwoni na policję.

Reklama

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Wycieraczka numer 2

Wybrałaś wycieraczkę ze wzorem psich łapek? Oznacza to, że nie jesteś lubiana przez swoich sąsiadów. Bardzo często robisz złe wrażenie na ludziach i przez to mają o tobie gorszą opinię. Pobliscy mieszkańcy nie życzą ci najlepiej i powinnaś na nich uważać. Przyjrzyj się ich zachowaniu i sprawdź, kto wydaje ci się podejrzany. Jeżeli spróbujesz się z kimś zaprzyjaźnić, to ci się to uda, jednak musisz być nieco milsza. Postaraj się popracować nad relacjami z twoimi sąsiadami, a na pewno cię polubią. Wystarczy, że pokażesz się im od lepszej strony!

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Zobacz również: Test osobowości, który wyjawi, co cię niebawem czeka

Wycieraczka numer 3

Jeżeli zdecydowałaś się wybrać gumową wycieraczkę, oznacza to, że jesteś sąsiadem, który bardzo często organizuje spotkania. Zapraszasz do siebie sąsiadów, znajomych oraz rodzinę. Pobliscy mieszkańcy uważają cię za duszę towarzystwa i bardzo to w tobie cenią. Kiedy jednak przytrafi ci się konflikt z sąsiadami, to nie potrafisz się im postawić. Jesteś osobą bardzo ugodową i zawsze próbujesz dostosować się do sytuacji. Mimo że jesteś lubiana przez większość mieszkańców, to niektórzy uważają, że nie masz własnego zdania. Powinnaś popracować nad asertywnością.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Wycieraczka numer 4

Wybrałaś wiklinową wycieraczkę? Znaczy to, że jesteś bardzo spokojnym sąsiadem. Nie lubisz pakować się w kłopoty, cenisz sobie ciszę i prostotę. Jesteś osobą bardzo rodzinną, a poznawanie nowych osób nie jest twoją mocną stroną. Nie lubisz angażować się w sprawy mieszkańców i trzymasz się od nich z daleka. Sąsiedzi mogą uważać, że coś jest z tobą nie tak, ponieważ nie nawiązujesz z nimi kontaktu. Nie obchodzi cię jednak to, co myślą o tobie inni, żyjesz swoim życiem. Bardzo nie lubisz, kiedy ktoś plotkuje i nie dajesz się wciągnąć w tego typu konwersacje.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Zobacz również: Test osobowości: Sprawdź swoją samoocenę. Test wyjawi, co o sobie myślisz

Wycieraczka numer 5

Jeżeli wybrałaś wycieraczkę w kolorze trawy, to jesteś bardzo uporządkowanym sąsiadem. Dbasz o czystość na osiedlu i wszelkiego rodzaju rośliny. Zawsze wiesz, gdzie należy zgłosić zaistniały problem. Gdy pojawiają się kłopoty, to sąsiedzi przychodzą do ciebie i proszą o twoją pomoc. Lubisz zajmować się sprawami organizacyjnymi, więc nie masz nic przeciwko temu. Bardzo jednak nie lubisz, gdy ktoś zaniedbuje osiedle i nie boisz się o tym głośno mówić. Z łatwością dzielisz się z innymi swoimi uwagami oraz przemyśleniami, chociaż niektórzy mogą sobie tego nie życzyć.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Wycieraczka numer 6

Jeżeli wybrałaś wycieraczkę z napisem "welcome", oznacza to, że jesteś bardzo gościnną sąsiadką, wręcz urodzoną gospodynią. Zawsze wspomożesz kogoś dobrym słowem lub szklanką cukru. Jeśli widzisz, że ktoś ma jakiś problem, to chętnie zapraszasz go na herbatę i dajesz mu się wygadać. Niektórzy mieszkańcy zazdroszczą ci twojej otwartości i mogą obgadywać cię za twoimi plecami, ale nie powinnaś się tym przejmować. Bliskie ci osoby znają prawdę o tobie i nie zmienią zdania na ten temat z powodu plotek. Zaufaj swojej intuicji i otaczaj się ludźmi, którzy dobrze cię traktują.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Zobacz również: Test osobowości wyjawi, czego brakuje ci w życiu. Wybierz jeden symbol