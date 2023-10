Jak rozpoznać borowika szatańskiego? Rzadki grzyb podobny do cennego okazu

Prawdziwek jest prawdziwym królem polskich lasów. Grzybiarze chętnie pakują go do koszyków, doceniając jego walory smakowe. Posiada bowiem najintensywniejszy smak i zapach, świetnie nadając się do przygotowania zup i sosów, ale również mrożenia, suszenia czy marynowania. Nic więc dziwnego, że miłośnicy leśnych wędrówek wręcz go uwielbiają.

W grzybowym szale łatwo jednak o pomyłkę. Grzybiarzom, szczególnie tym mało doświadczonym, nieco kłopotów sprawić może krwistoborowik szatański, nazywany inaczej borowikiem szatańskim. To rzadki grzyb, podobny do cennego okazu. Jeśli natkniesz się na niego w lesie, nie zrywaj.

Czy borowik szatański jest jadalny? Nie zrywaj, nie wsadzaj do koszyka

Krwistoborowik szatański, nazywany również borowikiem szatańskim, jest grzybem z rodziny borowikowatych, rosnącym w lasach w Europie, w tym również w Polsce. W naszym kraju uznawany jest jednak za gatunek wymierający, podległy ścisłej ochronie gatunkowej.

Borowik szatański jest rzadkim grzybem, na który w polskich lasach natknąć można się raczej sporadycznie. Podobne spotkanie może jednak zakończyć się przykrą pomyłką.

Jak wygląda borowik szatański? Łatwo o pomyłkę

Rośnie w lasach liściastych, głównie pod dębami i bukami, w okresie od lipca do października. Jego kapelusz może liczyć od sześciu do nawet 25 cm średnicy. Ma szary kolor, który u dojrzałych okazów przybiera żółtawy lub zielonkawy odcień.

Tym, co odróżnia go od jadalnego kuzyna jest nietypowo zabarwiony, czerwony trzon - o kulistym, pękatym i baryłkowatym kształcie. Po przekrojeniu powoli błękitnieje, sinieje. Dlatego też równie często grzybiarze mylą go z borowikiem ceglastoporym. Jeśli nie jesteś pewny, dla własnego bezpieczeństwa zostaw takiego grzyba w lesie.

Z jakim grzybem można pomylić borowika szatańskiego?

"Borowik ceglastopory jest gatunkiem grzyba, którego wielu grzybiarzy boi się zbierać identyfikując go z trującym, ale bardzo rzadkim borowikiem szatańskim. Najpewniej jest to efekt podobnego- czerwonego ubarwienia trzonu i sinienia po przekrojeniu" - piszą eksperci z Lasów Państwowych.

"Różni je jednak dość wyraźna różnica koloru kapelusza - u ceglastoporego zwykle ciemnobrązowy, u szatańskiego jasny, ponadto trzon przy kapeluszu u ceglastoporego z czerwonego przechodzi w żółty. Ponadto borowik szatański jest niezwykle rzadkim w naszych lasach" - dodają.

Każdorazowo podczas leśnej wycieczki pamiętajmy, aby zbierać tylko te grzyby, których jesteśmy w zupełności pewni. Jeśli nie jesteśmy przekonani co do możliwości spożycia danego okazu, zostawmy podejrzany gatunek w lesie lub udajmy się do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, gdzie dyżur pełni grzyboznawca lub klasyfikator grzybów. Specjalista bezpłatnie oceni czy grzyb jest jadalny, niejadalny lub trujący, rozwiewając wszelkie wątpliwości.

