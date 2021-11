Po rozpoczęciu roku szkolnego i akademickiego przerwa świąteczna to pierwsza szansa na dłuższy odpoczynek. Właśnie dlatego uczniowie i studenci czekają na nią ze zniecierpliwieniem. Długość wolnego zależy od tego, na jakie dni tygodnia przypadają poszczególne święta. Wszystko wskazuje na to, że przerwa świąteczna 2021 dla niektórych będzie szczególnie satysfakcjonująca.

Przerwa świąteczna 2021: Dzieci szkół podstawowych i średnich

Przerwa świąteczna 2021 rozpocznie się już za kilka tygodni. W tym roku kalendarzowym dzieci będą mogły zapomnieć o szkolnych obowiązkach nawet na kilkanaście dni. Wszystko dlatego, że 1 stycznia wypada w sobotę. Zatem, chociaż przerwa świąteczna w roku szkolnym trwa od 23 do 31 grudnia, po tym okresie następuje weekend. Dwa dodatkowe dni wolnego to z pewnością powód do radości. Dzieci do szkół powrócą dopiero 3 stycznia.

Chociaż 3 stycznia oficjalnie przerwa świąteczna 2021 dobiega końca, dzieci nie powinny się smucić. Święto Trzech Króli, które jak co roku wypada 6 stycznia, jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Jako że w tym roku Święto Trzech Króli celebrować będziemy w czwartek, wiele szkół w piątek, 7 stycznia, zaplanowało dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To oznacza, że niektórzy uczniowie po świętach powrócą do szkoły jedynie na trzy dni. Po tym czasie najmłodszych znów czeka długi weekend (cztery dni wolnego). Wszystko zależy jednak od rozporządzeń szkoły.



Przerwa świąteczna 2021: Osoby pracujące

Osoby pracujące w tym roku nie mają tak wiele powodów do radości. Przerwa świąteczna 2021 będzie dla nich wyjątkowo krótka. Wigilia przypada bowiem w piątek. Z zatem pierwszy i drugi dzień świąt pokrywają się z weekendem.

Za święto ustawowo wolne od pracy wypadające w sobotę, pracownicy otrzymują dodatkowy dzień wolny do "odebrania". Większość zakładów pracy "odrabia" wolne 24 grudnia. Osoby pracujące mogą więc liczyć na jedynie trzy dni wolnego. To wyjątkowo krótka przerwa świąteczna.

