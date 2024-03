Emerytura to comiesięczne świadczenie pieniężne, które przysługuje osobom, które pracowały zawodowo i podlegały z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym. By uzyskać prawo do emerytury , trzeba osiągnąć wymagany wiek emerytalny, a także wykazać się odpowiednim stażem pracy. Czy więc dostanie emeryturę osoba, która pracowała tylko 10 lat?

Kto i na jakich warunkach ma prawo do emerytury?

Prawo do emerytury w Polsce przysługuje osobom, które osiągnęły wymagany wiek emerytalny (to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), a także mogą się wykazać wymaganym stażem pracy. Na mocy reformy systemu emerytalnego, od października 2017 roku to 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

ZUS może też przyznać emeryturę z urzędu. Dzieje się to wtedy, gdy osoby, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy i które jednocześnie osiągnęły powszechny wiek emerytalny. W tym przypadku mamy do czynienia właśnie z minimalną emeryturą, czyli 1588,44 zł brutto.

Dlaczego więc niektóre osoby nie otrzymują takiej gwarantowanej kwoty? Wiadomo przecież, że niektórzy emeryci pobierają świadczenia emerytalne w o wiele mniejszej wysokości. Wszystko dlatego, że system emerytalny uwzględnia również te osoby, które nie uzyskały wymaganego stażu, pracując zawodowo na przykład kilka lat czy nawet kilka miesięcy. Wówczas świadczenie emerytalne wyliczane jest na innych zasadach.

Czy po 10 latach pracy można liczyć na świadczenie emerytalne?

Wysokość emerytury uzależniona jest od przepracowanych lat i zgromadzonego przez te lata kapitału emerytalnego. Warto rozważnie wybrać moment przejścia na emeryturę, gdyż zależy od tego wysokość wypłacanego przez kolejne lata życia świadczenia. Jeśli jednak komuś nie udało się przepracować 20 czy 25 lat, lecz 10 lat, a osiągnął wiek emerytalny, czy może przejść na emeryturę i czy ma prawo do pobierania świadczenia?

W takiej sytuacji emerytura zostanie wyliczona na podstawie zgromadzonego przez daną osobę kapitału, a więc składek, które odprowadzane są przez pracodawcę. Jeśli ktoś pracował przez 10 lat, ZUS będzie się opierał właśnie na zgromadzonych przez ten czas środkach. Senior otrzyma emeryturę w wysokości proporcjonalnej do wartości składek zgromadzonych na jego koncie emerytalnym. Jeśli wyliczona kwota będzie niższa, niż wartość emerytury minimalnej, nie będzie miał prawo do jej podwyższenia. Wyjątkiem jest tak zwana emerytura specjalna od premiera.

Zdjęcie Kto i na jakich warunkach ma prawo do emerytury? / 123RF/PICSEL

Jaka kwota emerytury po 10 latach pracy? Mniej niż 1500 zł

Wiele osób decyduje się na wydłużenie okresu aktywności zawodowej, choć wiek pozwalałby im już na przejście na emeryturę. Jeśli tylko zdrowie pozwala, warto to rozważyć, bowiem każdy kolejny przepracowany rok to wyższa emerytura.

Wysokość emerytury minimalnej nie jest imponująca. Szczególnie w dzisiejszych czasach nie daje gwarancji zaspokojenia wszystkich potrzeb. Im dłuższy okres składkowy, tym więcej zgromadzonego kapitału początkowego. Wysokość emerytury po 10 latach pracy i odprowadzania składek do ZUS może wynieść na przykład 600 zł brutto. Owszem, senior ma do tych pieniędzy prawo, jednak może też postarać się zgromadzić więcej środków, aby uzyskać wyższą emeryturę.

Jak obliczyć wysokość emerytury? W dość prosty sposób można oszacować jej wysokość przy pomocy kalkulatorów emerytalnych, dostępnych na stronie internetowej ZUS. Mamy tam do dyspozycji kalkulatory w wersji uproszczonej lub zaawansowanej.

Źródło: zus.pl/gov.pl