O prawo do KDR wystąpić mogą wszyscy seniorzy, którzy wychowali co najmniej troje dzieci

Oznacza to, że o prawo do KDR wystąpić mogą wszyscy, którzy wychowali co najmniej troje dzieci. "Nie ma znaczenia, w jakim wieku są dzisiaj dzieci - wszystkim, którzy w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci, przysługuje prawo do Karty Dużej Rodziny" - informowało w 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.