Spis treści: 01 Uprawa chmielu. Roślina, którą w Polsce traktujemy po macoszemu

02 Czy chmiel jest jadalny? Oto co można zrobić z chmielu

03 Jak stosować szyszki chmielu?

04 Czy chmiel jest drogi? Oto ile kosztuje za granicą

Uprawa chmielu. Roślina, którą w Polsce traktujemy po macoszemu

Życie i styl Kiedyś tanie warzywo, dziś królowa drożyzny. Jej cena wzrosła o 133 procent Chmiel jest rośliną z rodziny konopiowatych, która pierwotnie pojawiła się najprawdopodobniej w Chinach. Obecnie naturalnie występuje na terenach Europy Środkowej i jest uprawiana w klimacie umiarkowanym. Hoduje się ją głównie ze względu na jej szyszki, wykorzystywane kolejno w produkcji piwa.

Chmiel jest rośliną wieloletnią, która wyrasta z ziemi i rozwija się w górę, tworząc długie, cienkie łodygi z liśćmi, których długość może sięgać nawet 9 metrów. "Jest rośliną dwupienną. Te charakterystyczne szyszki chmielu to kwiaty żeńskie zebrane w kotkowate kwiatostany. To właśnie na nich znajdują się gruczoły wydzielające lupulinę, która jest odpowiedzialna za gorzkawy smak oraz charakterystyczny aromat" - informują Lasy Państwowe.

Czy chmiel jest jadalny? Oto co można zrobić z chmielu

Chmiel jest rośliną jadalną, której liście, młode pędy i szyszki wykorzystuje się w kuchni. Obok najbardziej rozpowszechnionego zastosowania chmielu w przemyśle spożywczym, czyli produkcji piwa, któremu nadaje odpowiedni aromat i goryczkę, szyszki wykorzystuje się również jako dodatek do dań.

Zdjęcie Chmiel jest rośliną jadalną, której liście, młode pędy i szyszki wykorzystuje się w kuchni / 123RF/PICSEL

Najdroższe warzywo na świecie można spożywać na surowo, uprzednio sparzone wrzątkiem, na przykład jako dodatek do sałatek. Najlepiej jeść je jednak tuż po zbiorze. Pędy, ze względu na swoją delikatność, szybko tracą bowiem smak i świeżość, przez co powinniśmy przygotować je niemal natychmiast po powrocie do domu.

Odróbka termiczna pędów chmielu sprawi, że te zaczną swoim smakiem przypominać szparagi. We Francji szyszki chmielu doczekały się nawet własnego dania - oblane sosem śmietanowym są podawane w towarzystwie jajek w koszulkach.

Jak stosować szyszki chmielu?

Co więcej, chmiel wskazuje szereg właściwości prozdrowotnych. Docenia się go jako środek łagodzący niepokój i stres, wspierający trawienie czy łagodzący objawy menopauzy. Ekstrakty pozyskiwane z szyszek chmielu posiadają działanie:

uspokajające,

nasenne,

przeciwzapalne,

przeciwalergiczne.

"Napary z szyszek chmielu wykorzystuje się także w medycynie naturalnej jako środek uspokajający. Chmielu używa się również w kosmetologii, gdzie służy do produkcji kremów opóźniających starzenie się skóry, szamponów przyspieszających wzrost włosów oraz jako dodatek do kąpieli relaksacyjnych" - informują Lasy Państwowe.

Zdjęcie Odróbka termiczna pędów chmielu sprawi, że te zaczną swoim smakiem przypominać szparagi / 123RF/PICSEL

Pędy chmielu potrafią jednak kosztować fortunę.

Czy chmiel jest drogi? Oto ile kosztuje za granicą

W Polsce rośnie dziko, a często nieświadomie przechodzimy obok lub najzwyczajniej go depczemy. Tymczasem na świecie pędy chmielu są jednym z najdroższych warzyw. W Holandii, Niemczech czy Francji osiąga on zawrotne ceny, a za kilogram trzeba zapłacić nawet blisko 1 tys. euro.

Zdjęcie Wysokość pędów chmielu może sięgać nawet 9 metrów / 123RF/PICSEL

Chmiel jest drogi ze względu na kilka czynników. Podstawą uprawy rośliny jest bowiem specjalistyczna wiedza i umiejętności oraz dobrze przygotowane i rozwinięte zaplecze. Co więcej, roślina jest wyjątkowo wrażliwa na warunki klimatyczne, a do uprawy wymaga specjalnych warunków: gleby, nawozów oraz odpowiedniej ochrony przed szkodnikami. Wysoka cena ma więc swoje odwzorowanie w kosztach, jakie muszą ponieść plantatorzy.

