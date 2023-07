W latach 90. stanowiły główną, wieczorna atrakcję dla dzieci spędzających wakacje na podwórku, siejąc głównie postrach wśród dziewczyn. I choć nikt do końca nie był przekonany, czy guniak czerwczyk jest bezpieczny, to i tak brak odpowiedniej wiedzy nie stanowił przeszkody w łapaniu tych owadów.

Wszak niekończąca się wyobraźnia dzieciaków przebywających wówczas po kilkanaście godzin dziennie na świeżym powietrzu, przyczyniła się do powstania humorystycznych memów, okraszonych odpowiednim opisem: "Pamiętasz swoje dzieciństwo z lat 90. i zabawy na osiedlu? Przecież to cud, że przeżyliśmy".

Guniak czerwczyk był zatem doskonale znany już kilkadziesiąt tam temu, a jego obecność nikogo nie szokowała. I choć występowanie chrząszcza podczas lata nie jest żadną anomalią, to nadal wiele osób nie wie, czy owad stwarza zagrożenie dla ich zdrowia.

Zdjęcie Guniak czerwczyk odżywia się wyłącznie roślinami / 123RF/PICSEL

Guniak czerwczyk - wygląd i występowanie

Guniak czerwczyk jest gatunkiem chrząszcza z rodziny poświętnikowatych i podrodziny chrabąszczowatych. Z wyglądu bardzo przypomina chrabąszcza majowego, ale dorosły osobnik jest jednak od niego mniejszy. Owad osiąga około 2 cm długości. Guniak czerwczyk posiada ubarwienie żółtobrunatne, a jego głowa porośnięta jest charakterystycznymi, srebrzystymi włosami.

Cykl rozwojowy guniaka trwa 2-3 lata. Samica swoje jaja składa w wykopanej w ziemi niewielkiej norce, a cały proces trwa to przez kilka lub kilkanaście godzin. Wieczorem opuszcza miejsce i wylatuje na ponowne zapłodnienie. Larwy guniaka odżywiają się w ziemi korzeniami roślin, ale potrzebują kilkudziesięciu miesięcy, by stać się dorosłymi osobnikami i opuścić podziemne schronienie.

Zdjęcie Larwy guniaka czerwczyka niszczą korzenie roślin / 123RF/PICSEL

Najliczniejsze występowanie owada można zaobserwować pod koniec czerwca, kiedy to staje się najbardziej uciążliwy. Guniak czerwczyk aktywny jest głównie wieczorami, kiedy wychodzi na gody w poszukiwaniu swojej "drugiej połówki".

Podczas miłosnego amoku owad może zaplątać się we włosy lub wlecieć do mieszkania przez uchylone oko.

Zdjęcie Guniak czerwczyk najliczniej występuje od końca czerwca do sierpnia / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Guniak czerwczyk - czy jest groźny dla zdrowia?

Guniak czerwczyk żywi się wyłącznie roślinami, a jego aparat gębowy nie jest w stanie przeciąć ludzkiej skóry. Owad nie stanowi dla człowieka żadnego zagrożenia pod kątem zdrowia. Ponadto zaplątanie się owada we włosach wynika z jego niezdarności i jest dziełem przypadku.

Dorosłe osobniki zjadają liście roślin, co może się przyczyniać do ich powolnego rozkwitu. Jednak znacznie groźniejsze są larwy guniaka, które żywią się korzeniami, dlatego uznawany jest on za szkodnika.

