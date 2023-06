Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią produktów pierwotnych pochodzenia roślinnego (a do nich zaliczane jest runo leśne, w tym grzyby i jagody) do punktów skupu/zakładów przetwórczych/odbiorców indywidualnych, zobowiązani są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (art. 61 i 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 ze zm.)

przypomina Państwowa Inspekcja Sanitarna