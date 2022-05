Zabiła przyjaciółkę z kościoła. Sprawa wraca po latach

Gorący romans chórzystki

Wstrząsające morderstwo Betty Gore posłużyło jako inspiracja dla nowego miniserialu pt. "Candy", który swoją premierę miał 9 maja br. To opowieść o dwóch przyjaciółkach z amerykańskich przedmieść, wiodących życie sympatycznych i spokojnych matek i żon.

Akcja serialu rozgrywa się w 1980 roku, kiedy miał miejsce romans z tragicznym w skutkach finałem. Candy Montgomery zabiła siekierą swoją najlepszą przyjaciółkę, Betty Gore. Oskarżona o morderstwo kobieta twierdziła, że zabiła w obronie własnej. Bezpośrednim powodem zabójstwa był romans Candy z mężem Betty - Allanem.

Reklama

Zdjęcie Tytułową postać w serialu "Candy" gra Jessica Biel / East News

Candy i jej mąż Pat Montgomery w 1977 r. przeprowadzili się na urocze przedmieścia Dallas. On pracował, Candy zajmowała się domem. W kościele poznała Betty Gore i jej męża Allana. Szybko złapali lepszy kontakt, ich dzieci się ze sobą zaprzyjaźniły. Candy była ceniona i lubiana przez lokalną społeczność, stawiano ją za wzór dobrej żony i matki.

Zobacz także: Honduras - tutaj kobieta ginie co 36 godzin

W 1978 r. zaczął się romans Candy z mężem jej przyjaciółki Allanem. Kochankowie przez wiele miesięcy spotykali się w tanich motelach, ale po pewnym czasie Montgomery doszła do wniosku, że Allan nie zaspakaja jej potrzeb seksualnych. Candy zakończyła potajemny związek i skupiła się na byciu dobrą żoną, której pasją było śpiewanie w lokalnym chórze kościelnym.

Wideo youtube

Zabójstwo w samoobronie?

Betty Gore miała w końcu skonfrontować się z Candy i utwierdzić się w przekonaniu, że jej mąż miał z nią romans. To wtedy doszło do tragicznych wydarzeń, których skutkiem była śmierć Betty. Z zeznań Candy wynika, że kobiety pokłóciły się, ale to Betty miała jako pierwsza chwycić za siekierę i zranić Candy w stopę i głowę. Montgomery twierdziła, że zabiła przyjaciółkę w samoobronie, próbując uciec z jej domu.

Kobiecie postawiono zarzut zabójstwa, a następnie ją aresztowano. Podczas jednego z procesów skorzystano z pomocy hipnotyzera. Ponadto ustalono, że w trakcie szarpaniny Betty próbowała uciszać krzyczącą Candy, co przywołało zakopaną głęboko w niej traumę z dzieciństwa. Matka Candy dopuszczała się przemocy seksualnej w stosunku do własnej córki.

Warto wiedzieć: Karla Homolka - bezwględna morderczyni czy ofiara?

Ostatecznie Candy Montgomery została uniewinniona, a po procesie wraz z mężem przeniosła się do Georgii, gdzie kilka miesięcy później jej małżeństwo zakończyło się rozwodem.

Nieoficjalnie mówi się, że Candy pracuje obecnie jako doradczyni dla młodych osób zmagających się z problemami psychicznymi.

Tytułową postać w serialu zagra Jessica Biel, a w Betty Gore wcieli się Melanie Lynskey. W roli Allana zobaczymy Pablo Schreibera, a męża Candy, Pata Montgomery’ego, zagra Timothy Simons. W pozostałych rolach w serialu "Candy" występują Raul Esparza, Sharon Conley oraz Jason Ritter.