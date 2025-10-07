Zadanie z liczbami, które zaskoczy nawet najbystrzejsze osoby. Czy umiesz kierować się logiką?

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Łamigłówki matematyczne to świetna metoda na trening umiejętności logicznego myślenia. Nasza zagadka wydaje się prosta - w końcu co trudnego może być w zadaniu z kasztami i jesiennymi liściami? Jednak wynik może cię zaskoczyć. Podejmiesz wyzwanie? Powodzenia!

Zagadka matematyczna. Tylko geniusz rozwiąże w 5 minut
Zagadka matematyczna. Tylko geniusz rozwiąże w 5 minutCanva ProINTERIA.PL

Test logicznego myślenia: Czy twój mózg jest gotowy na wyzwanie?

Testy na inteligencję przybierają różne formy. Niektóre z nich polegają na dopasowywaniu obrazków, inne wymagają logicznego myślenia. Przed tobą matematyczna łamigłówka, która pobudzi umysł lepiej niż poranna kawa. Spójrz na polecenie przedstawione na powyższym obrazku i spróbuj rozwiązać je w mniej niż 10 sekund. To świetna okazja, by sprawdzić swoją spostrzegawczość, refleks i zdolność szybkiego kojarzenia faktów. W tego typu zadaniach ważne jest nie tylko znalezienie poprawnej odpowiedzi, ale też sposób myślenia prowadzący do rozwiązania. Jeśli uda ci się rozwiązać je błyskawicznie, możesz śmiało stwierdzić, że twój umysł pracuje na najwyższych obrotach.

Starsza kobieta zamyślona patrząca przed siebie, po lewej młoda kobieta trzymająca lupę, po prawej kobieta zapisująca notatki na tablecie, nad głową starszej kobiety świeci żarówka symbolizująca pomysł, tło w odcieniach fioletu z puzzlami i napisem 'Kl...
Kliknij obrazek i sprawdź pozostałe łamigłówkiCanva ProINTERIA.PL

Prawidłowe rozwiązanie

Udało ci się rozpracować naszą łamigłówkę? Jeśli tak, to gratulacje! Oznacza to, że jesteś inteligentną osobą, która na dodatek potrafi szybko myśleć i rozwiązywać problemy. Jeżeli jednak nie sprostałeś naszemu wyzwaniu, to nic się nie stało. Na naszą koncentrację wpływa wiele czynników, takich jak zmęczenie lub stres. Być może miałeś dzisiaj gorszy dzień? Dziękujemy za udział w zabawie. Poniżej przedstawiamy krok po kroku rozwiązanie testu matematycznej łamigłówki. Zacznijmy od podstawienia danych:

  • K - kasztan
  • L - liść

Pierwsze równanie:

  • K + K = 18
  • 2K = 18/ :2
  • K = 9

Drugie równanie:

  • K * L = 72
  • 9 * L = 72
  • 9L = 72/ :9, L = 8

Ostatnie zadanie: 

  • K + K * 2L = ?
  • 9 + 9 *(2*8) = ?
  • 9 + 9 * 16 = ?
  • 9 + 144 = 153
Poprawna odpowiedź to: 153.

Zobacz również:

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 149: Magdalena GrześkowiakINTERIA.PL

Najnowsze